Больше всего удивляет то, что словосочетание "временно существующая Россия", которое часто в своих речах использует Соляр, тоже прозвучало в эфире главной пропагандистки Ольги Скабеевой. Очевидно, такие слова уже не смущают россиян. Они, пожалуй, и сами осознают это, поэтому даже не отрицают.

Важно "Это ни о чем не говорит": у Скабеевой забавно оправдывали поражение россиян в Старомайорском

Правдивые новости в эфире пропагандистов

Путинская марионетка никак не может поверить, что в мире есть справедливость. Именно поэтому отменили дисквалификацию украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, которая на Чемпионате мира-2023 в Милане разгромила свою соперницу из России и продемонстрировала четкую позицию.

В эфире пропагандистского канала Скабеева в очередной раз вспомнила о грандиозном скандале. А также показала речь ведущей 24 Канала, которая четко объяснила, почему украинцы не будут жать руки россиянам. Конечно, вряд ли это поймут жители страны-агрессора, чей мозг выпалила пропаганда. Однако то, что из телевизоров в России несколько минут звучали правдивые новости – удивляет.

Во второй раз на этой неделе росСМИ упомянули о 24 Канале после выхода интервью Екатерины Соляр с советником главы Офиса Президента Михаилом Подоляком. По древней российской традиции пропагандисты все перекрутили и написали по-своему.

Читайте эксклюзивное интервью с советником главы ОП Михаилом Подоляком.

В этот раз российское пропагандистское издание сконцентрировало внимание на том, что якобы "утечка информации в западных СМИ подрывает планы украинской армии".

Традиционно россияне пишут и говорят то, что хотят слышать. Однако один правильный вывод они сделали. В частности, о том, что наши партнеры должны придерживаться более жесткой риторики по отношению к стране-агрессору России.

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