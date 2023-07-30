Больше всего удивляет то, что словосочетание "временно существующая Россия", которое часто в своих речах использует Соляр, тоже прозвучало в эфире главной пропагандистки Ольги Скабеевой. Очевидно, такие слова уже не смущают россиян. Они, пожалуй, и сами осознают это, поэтому даже не отрицают.
Важно "Это ни о чем не говорит": у Скабеевой забавно оправдывали поражение россиян в Старомайорском
Правдивые новости в эфире пропагандистов
Путинская марионетка никак не может поверить, что в мире есть справедливость. Именно поэтому отменили дисквалификацию украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, которая на Чемпионате мира-2023 в Милане разгромила свою соперницу из России и продемонстрировала четкую позицию.
В эфире пропагандистского канала Скабеева в очередной раз вспомнила о грандиозном скандале. А также показала речь ведущей 24 Канала, которая четко объяснила, почему украинцы не будут жать руки россиянам. Конечно, вряд ли это поймут жители страны-агрессора, чей мозг выпалила пропаганда. Однако то, что из телевизоров в России несколько минут звучали правдивые новости – удивляет.
Во второй раз на этой неделе росСМИ упомянули о 24 Канале после выхода интервью Екатерины Соляр с советником главы Офиса Президента Михаилом Подоляком. По древней российской традиции пропагандисты все перекрутили и написали по-своему.
В этот раз российское пропагандистское издание сконцентрировало внимание на том, что якобы "утечка информации в западных СМИ подрывает планы украинской армии".
Традиционно россияне пишут и говорят то, что хотят слышать. Однако один правильный вывод они сделали. В частности, о том, что наши партнеры должны придерживаться более жесткой риторики по отношению к стране-агрессору России.
Последние новости о российской пропаганде
- Российская пропагандистка Скабеева набросилась на Ольгу Харлан за грандиозный скандал на Чемпионате мира-2023. Украинскую фехтовальщицу она назвала "неадекватной", а "киевский режим" таким, что "приносит бешенство и в спорт".
- Россияне и дальше преувеличивают потери среди украинских военных, а российские наоборот скрывают. Для того чтобы создать картинку, что украинское контрнаступление проваливается.
- На саммите "Россия – Африка" Владимир Путин сделал много маразматических заявлений. В первую очередь президента России очень беспокоило членство нашего государства в военных блоках. По его словам, "нейтральный статус Украины" имеет для Кремля принципиальное значение.