Найбільше дивує те, що словосполучення "тимчасово існуюча Росія", яке частенько у своїх промовах використовує Соляр, теж пролунало в ефірі головної пропагандистки Ольги Скабєєвої. Очевидно, такі слова вже не бентежать росіян. Вони, мабуть, й самі усвідомлюють це, тому навіть не заперечують.
Важливо "Це ні про що не говорить": у Скабєєвої кумедно виправдовували поразку росіян в Старомайорському
Правдиві новини в ефірі пропагандистів
Путінська посіпака ніяк не може повірити, що у світі є справедливість. Саме тому скасували дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан, яка на Чемпіонаті світу-2023 у Мілані розгромила свою суперницю з Росії й продемонструвала чітку позицію.
В ефірі пропагандистського каналу Скабєєва вкотре згадала про грандіозний скандал. А також показала промову ведучої 24 Каналу, яка чітко пояснила, чому українці не тиснутимуть руки росіянам. Звісно, навряд чи це зрозуміють мешканці країни-агресорки, чий мозок випалила пропаганда. Однак те, що з телевізорів у Росії декілька хвилин лунали правдиві новини – дивує.
Вдруге цього тижня росЗМІ згадали про 24 Канал після виходу інтерв'ю Катерини Соляр з радником глави Офісу Президента Михайлом Подоляком. За давньою російської традицією пропагандисти все перекрутили й написали по-своєму.
Цього разу російське пропагандистське видання сконцентрувало увагу на тому, що буцімто "витік інформації у західних ЗМІ підриває плани української армії".
Традиційно росіяни пишуть і говорять те, що хочуть чути. Проте один правильний висновок вони все ж таки зробили. Зокрема, про те, що наші партнери повинні дотримуватись більш жорсткої риторики щодо країни-агресорки Росії.
Останні новини про російську пропаганду
- Російська пропагандистка Скабєєва накинулася на Ольгу Харлан за грандіозний скандал на Чемпіонаті світу-2023. Українську фехтувальницю вона авжеж назвала "неадекватною", а "київський режим" таким, що "приносить шаленство й у спорт".
- Росіяни й надалі перебільшують втрати серед українських військових, а російські навпаки приховують. Для того, аби створити картинку, що український контрнаступ провалюється.
- На саміті "Росія – Африка" Владімір Путін зробив чимало маразматичних заяв. Насамперед президента Росії дуже турбувало членство нашої держави у військових блоках. За його словами, "нейтральний статус України" має для Кремля принципове значення.