Найбільше дивує те, що словосполучення "тимчасово існуюча Росія", яке частенько у своїх промовах використовує Соляр, теж пролунало в ефірі головної пропагандистки Ольги Скабєєвої. Очевидно, такі слова вже не бентежать росіян. Вони, мабуть, й самі усвідомлюють це, тому навіть не заперечують.

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Правдиві новини в ефірі пропагандистів

Путінська посіпака ніяк не може повірити, що у світі є справедливість. Саме тому скасували дискваліфікацію української фехтувальниці Ольги Харлан, яка на Чемпіонаті світу-2023 у Мілані розгромила свою суперницю з Росії й продемонструвала чітку позицію.

В ефірі пропагандистського каналу Скабєєва вкотре згадала про грандіозний скандал. А також показала промову ведучої 24 Каналу, яка чітко пояснила, чому українці не тиснутимуть руки росіянам. Звісно, навряд чи це зрозуміють мешканці країни-агресорки, чий мозок випалила пропаганда. Однак те, що з телевізорів у Росії декілька хвилин лунали правдиві новини – дивує.

Вдруге цього тижня росЗМІ згадали про 24 Канал після виходу інтерв'ю Катерини Соляр з радником глави Офісу Президента Михайлом Подоляком. За давньою російської традицією пропагандисти все перекрутили й написали по-своєму.

Читайте ексклюзивне інтерв'ю з радником голови ОП Михайлом Подоляком.

Цього разу російське пропагандистське видання сконцентрувало увагу на тому, що буцімто "витік інформації у західних ЗМІ підриває плани української армії".

Традиційно росіяни пишуть і говорять те, що хочуть чути. Проте один правильний висновок вони все ж таки зробили. Зокрема, про те, що наші партнери повинні дотримуватись більш жорсткої риторики щодо країни-агресорки Росії.

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