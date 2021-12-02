Зачем Лукашенко распространяет фейки об Украине

Новая тенденция, а, может быть, и возобновление того, что мы уже видели в 2014 году, – Украину атакуют не только на Донбассе, но и фейками в информационном пространстве.

Украинские пограничники опровергли фейк о том, что якобы наши погранцы расстреляли мигрантов на украино-белорусской границе.

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Этот фейк начали разгонять из России, в том числе и с помощью пророссийских СМИ в Украине.

Державна прикордонна служба України зазначає, що інформація про розстріл мігрантів у Чорнобильській зоні – фейк / колаж ДПСУ

Лукашенко как VIP-фейкомет

Но это не единственный сегодняшний фейк, связанный с белорусской темой.

Лукашенко свідомо поширює фейки / фото Getty Images

Свою лепту в антиукраинское фейкометание внес сам Александр Лукашенко, который заявил, что беженцам на польско-белорусской границе выдавали контрабандное оружие из Украины.

Любому здравомыслящему и незаангажированному человеку понятно, что это бред. У Лукашенко по отношению к Украине уже проявляется паранойя.

Этот тезис вбрасывается специально, для того, чтобы попытаться поссорить Украину с поляками и Евросоюзом, и снять ответственность с белорусских властей, которые на самом деле и спровоцировали мигрантский кризис на границе Беларуси с Польшей и Литвой.