Зачем мне прыгать в болото, – Сенцов о планах в политике
Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что не планирует идти в политику. Он подчеркнул: чтобы окунуться в такую "грязную вещь", нужна сильная мотивация.
Олег Сенцов заявил, что не видит себя в политике, назвав ее грязью, сообщает "Радио НВ".
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По его словам, украинская политика – и политика в целом – очень "грязная вещь". Бывший политзаключенный отметил, что для того, чтобы окунуться в такую "грязную вещь", необходима сильная мотивация.
Мы имеем много примеров, когда люди, которые туда шли, становились либо непорядочными, либо не справлялись, выныривали из болота, и им нужно было очень сильно отмываться,
– пояснил Сенцов.
И добавил, что он видит такие примеры и думает: зачем ему туда прыгать?
Режиссер добавил, Надежда Савченко в политике его тоже разочаровала.
Обратите внимание Украина должна быть лидером в борьбе за свое, а не просить кого-то спасти ее, – Сенцов
Что известно об Олеге Сенцове: главное
- Сенцова вместе с другим проукраинским активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму.
- Обеих обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове.
- В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, Кольченко – 10 лет.
- В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней.
- Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией. Вместе с Сенцовым в тот день из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинцев.