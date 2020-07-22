Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что не планирует идти в политику. Он подчеркнул: чтобы окунуться в такую "грязную вещь", нужна сильная мотивация.

Олег Сенцов заявил, что не видит себя в политике, назвав ее грязью, сообщает "Радио НВ".

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По его словам, украинская политика – и политика в целом – очень "грязная вещь". Бывший политзаключенный отметил, что для того, чтобы окунуться в такую ​​"грязную вещь", необходима сильная мотивация.

Мы имеем много примеров, когда люди, которые туда шли, становились либо непорядочными, либо не справлялись, выныривали из болота, и им нужно было очень сильно отмываться,

– пояснил Сенцов.

И добавил, что он видит такие примеры и думает: зачем ему туда прыгать?

Режиссер добавил, Надежда Савченко в политике его тоже разочаровала.

Обратите внимание Украина должна быть лидером в борьбе за свое, а не просить кого-то спасти ее, – Сенцов

Что известно об Олеге Сенцове: главное