Український режисер та колишній в’язень Кремля Олег Сенцов заявив, що не планує йти у політику. Він наголосив: аби зануритися в таку "брудну річ", потрібна сильна мотивація.

Олег Сенцов заявив, що не бачить себе у політиці, назвавши її болотом, повідомляє "Радіо НВ".

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За його словами, українська політика – і політика загалом – дуже "брудна річ". Колишній політв’язень наголосив, що для того, аби зануритися в таку "брудну річ" необхідна сильна мотивація.

Ми маємо багато прикладів, коли люди, які туди йшли, ставали або непорядними, або не справлялися, виринали з болота, і їм потрібно було дуже сильно відмиватися,

– пояснив Сенцов.

Та додав, що він бачить такі приклади й думає: навіщо йому туди стрибати?

Режисер додав, Надія Савченко у політиці його теж розчарувала.

Зверніть увагу Україна повинна бути лідером у боротьбі за своє, а не просити когось врятувати її, – Сенцов

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