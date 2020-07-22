Навіщо мені стрибати у болото, – Сенцов про плани у політиці
Український режисер та колишній в’язень Кремля Олег Сенцов заявив, що не планує йти у політику. Він наголосив: аби зануритися в таку "брудну річ", потрібна сильна мотивація.
Олег Сенцов заявив, що не бачить себе у політиці, назвавши її болотом, повідомляє "Радіо НВ".
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За його словами, українська політика – і політика загалом – дуже "брудна річ". Колишній політв’язень наголосив, що для того, аби зануритися в таку "брудну річ" необхідна сильна мотивація.
Ми маємо багато прикладів, коли люди, які туди йшли, ставали або непорядними, або не справлялися, виринали з болота, і їм потрібно було дуже сильно відмиватися,
– пояснив Сенцов.
Та додав, що він бачить такі приклади й думає: навіщо йому туди стрибати?
Режисер додав, Надія Савченко у політиці його теж розчарувала.
Зверніть увагу Україна повинна бути лідером у боротьбі за своє, а не просити когось врятувати її, – Сенцов
Що відомо про Олега Сенцова: головне
- Сенцова разом з іншим проукраїнським активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в анексованому Криму.
- Обох звинуватили у підготовці терактів на окупованому півострові.
- У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, Кольченку – 10 років.
- У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв’язень припинив голодування аж після 145 днів.
- З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією. Разом із Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.