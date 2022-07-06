Собственное мнение 24 каналу озвучил российский публицист Андрей Пионтковский. По его мнению, Папа Римский – это "крайний левак".

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Пионтковский считает, что для понтифика американский империализм и НАТО это порождение дьявола.

По словам публициста, Папа Римский уже успел высказаться, что НАТО виновно в агрессии.

Почему Франциск едет в Москву

"И сейчас он едет в Москву, чтобы, обнявшись, поговорить с Путиным. Вместе они поговорят о том, что во всем виновато НАТО, оно расширяется", – объясняет Пионтковский.

Что Папа Римский будет делать в Киеве

Он говорит, что затем Франциск приедет в Киев. Это будет инициатива – ему нужно в Ирпень, Бучу.

Он будет как первосвященник там стоять на коленях. А затем посетит Киев и будет рассказывать Зеленскому о том, что НАТО виновато в этом,

– подытожил Пионтковский.

Пионтковский объяснил, почему Папа Римский едет в Москву и Киев: видео



Позиция Папы Римского относительно войны в Украине