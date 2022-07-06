Собственное мнение 24 каналу озвучил российский публицист Андрей Пионтковский. По его мнению, Папа Римский – это "крайний левак".
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Пионтковский считает, что для понтифика американский империализм и НАТО это порождение дьявола.
По словам публициста, Папа Римский уже успел высказаться, что НАТО виновно в агрессии.
Почему Франциск едет в Москву
"И сейчас он едет в Москву, чтобы, обнявшись, поговорить с Путиным. Вместе они поговорят о том, что во всем виновато НАТО, оно расширяется", – объясняет Пионтковский.
Что Папа Римский будет делать в Киеве
Он говорит, что затем Франциск приедет в Киев. Это будет инициатива – ему нужно в Ирпень, Бучу.
Он будет как первосвященник там стоять на коленях. А затем посетит Киев и будет рассказывать Зеленскому о том, что НАТО виновато в этом,
– подытожил Пионтковский.
Пионтковский объяснил, почему Папа Римский едет в Москву и Киев: видео
Позиция Папы Римского относительно войны в Украине
- Недавно понтифик призвал верующих спрашивать себя каждый день что они делают для спасения Украины.
- Достаточно неоднозначным ранее прозвучало заявление Папы Римского о том, что война в Украине была якобы "спровоцирована".
- Понтифик признал жестокость действий российских военных, однако львиную долю вины положил почему-то на "наемников".
- На это резко ответил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что эта война – исключительно война Владимира Путина.
- 5 июня Папа Римский призвал мировых лидеров начать настоящие переговоры по поводу российско-украинской войны и не вести человечество к уничтожению. Однако фамилию президента Путина, отдавшего приказ начать войну, Папа не упомянул.