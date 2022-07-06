Власну думку 24 каналу озвучив російський публіцист Андрій Піонтковський. На його думку, Папа Римський – це "крайній лівак".

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Піонтковський вважає, що для понтифіка американський імперіалізм та НАТО – це породження диявола.

За словами публіциста, Папа Римський вже встиг висказатися, що НАТО винне в українській кризі.

Чому Франциск їде до Москви

"І зараз він їде в Москву, щоб, обнявшись, побалакати з Путіним. Разом вони поговорять про те, що у всьому винне НАТО, воно розширяється", – пояснює Піонтковський.

Що Папа Римський робитиме в Києві

Він каже, що потім Франциск приїде до Києва. Це буде ініціатива – йому треба в Ірпінь, Бучу.

Він буде як першосвященник там стояти на колінах. А потім відвідає Київ і буде розповідати Зеленському про те, що НАТО винне в цьому,

– підсумував Піонтковський.

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