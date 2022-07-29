Зачем Путин летал в Иран, а Байден – в Израиль и как это повлияет на ход войны в Украине

Американский и российский президенты почти одновременно посетили Ближний Восток. Каждый из них летел туда в своих целях. В случае Байдена первоочередной задачей было проверить на прочность ранее установленные контакты с Израилем и укрепить их еще больше, а также наладить связи с саудитами. Путин же с протянутой рукой поехал в Иран, рассчитывая на столь желанные иранские беспилотники.

Каков был первоначальный план американского лидера на его ближневосточное турне, насколько Белому дому удалось заполнить вакуум влияния, на который претендует и россия также, есть ли шанс на заключение нефтяного соглашения между саудитами и американцами и что привез путин из Ирана, кроме дронов, – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал кандидат исторических наук, руководитель Центра прикладных исследований Андрей Каракуц.

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Планы Байдена и путина

Каков был первоначальный план Байдена на это его ближневосточное путешествие?

Если смотреть именно на цель этого турне, то их было очень много. На формирование этой комплексной цели повлиял целый ряд как внешних, так и внутренних факторов.

Говоря о внутренних, хочется отметить, что прекрасно известно о высоких ценах на топливо в Штатах. Соответственно, доверие к президенту падает и такой его шаг, а именно визит на Ближний Восток, был призван продемонстрировать, что официальный Вашингтон собирается решать проблему с топливом.

Мы все прекрасно знаем, что именно на Ближнем Востоке находится государство, которое является одним из крупнейших производителей нефти. Поэтому, если бы хозяину овального кабинета удалось с ним договориться, то это могло бы как раз снизить инфляционные ожидания.

Принимая во внимание внешние аспекты, я бы советовал заметить, какова была поочередность визитов. Сначала было посещение Израиля. Там состоялись встречи с действующим премьером Яиром Лапидом и лидером оппозиции Нетаньяху. Таким образом, подтвердив стратегический характер отношений двух стран.

Ко всему такое американо-израильская сверка часов позволила снять накануне осенних выборов острый вопрос отношений обеих стран, обычно возникающий в предвыборный период. Содержание этих отношений достаточно сильно влияет на итоговые результаты предвыборной гонки.

Эксперт объяснил, что делали Байден и путин в своих турне / Фото предоставлено собеседником

Следующей на очереди была Саудовская Аравия, где состоялся важный саммит с представителями как раз арабских стран-производителей нефти. К тому же там же был проведен саммит безопасности.

Эта вереница визитов была демонстрацией того, что Соединенные Штаты не хотят покидать этот регион в вакууме влияния, как выразился сам Байден. Ведь рано или поздно этот же вакуум заполнят россия и Китай, если им позволить это сделать.

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Так американской верхушке удалось приступить к заполнению вакуума влияния?

Пожалуй, что да. В любом случае серия визитов была очень знаковой. Особенно, учитывая, что лидерство Штатов в регионе давно ставилось под сомнение. Особенно после вывода американских войск из Ирака и Афганистана. Учитывая это, Вашингтону очень нужно было показать какие-то конкретные результаты.

Одним из таких стала идея создания на Ближнем Востоке объединения, которое занималось бы решением вопросов противовоздушной обороны в странах этого проблемного региона.

Прежде всего, в это объединение вошли такие государства, как Израиль, Иордания, Египет, Саудовская Аравия и Катар. По сути все ведущие государства этой части мира. Соединенные Штаты в такой ситуации выступили связующим звеном, которое должно будет скрепить весь этот механизм.

Стоит сказать, что, между прочим, эти усилия в некотором роде продолжают политику Трампа в регионе. В первую очередь, в этом контексте речь идет о так называемых Авраамских соглашениях. Документ, миссией которого является углубление сотрудничества между Израилем и заинтересованными арабскими странами.

Заинтересованы прежде всего в том, чтобы совместно противостоять угрозе со стороны Ирана. Последний остается наиболее опасным региональным игроком. Опасность, созданная иранской авторитарной теократией, заключается прежде всего в постоянной попытке двигаться в сторону создания ядерного оружия. Кроме того, на ум сразу приходят иранские агрессивные действия в Сирии, Ливане и Йемене.

Если противоракетная оборона, направленная на сдерживание иранских посягательств, будет должным образом развиваться – это уже будет большим успехом.

Вторым признаком того, что вакуум будет понемногу заполняться, стала подписанная с Израилем Иерусалимская декларация. В тексте этого двустороннего документа, в частности, говорится, что Штаты и Израиль не допустят, чтобы Иран стал ядерным государством.

Оказалось, что соглашение было подписано как раз в очень удачное время. В последние недели активизировались разговоры о том, что у Ирана достаточно обогащенного плутония для создания своей первой ядерной бомбы. Вопрос только в том, когда будет принято соответствующее политическое решение.

Учитывая эту информацию, американцам просто не остается ничего другого, кроме как реагировать со своей стороны. Если еще год назад из Вашингтона звучали заявления о том, что американская сторона будет пытаться возобновить ядерное соглашение образца 2015 года, то сейчас все больше похоже на то, что отношения наоборот будут только ухудшаться между странами.

Как результат, Иран таки откажется от соглашения датированного 2015-м и будет работать над развитием ядерной программы. В таких условиях нельзя пренебрегать и худшим сценарием, согласно которому Тегеран начнет разрабатывать ядерное оружие.

А это уже может привести к дальновидным последствиям. В таком случае Израиль вполне может начать военную кампанию против Ирана. Также могут присоединиться отдельные арабские страны. При таких обстоятельствах архитектура безопасности в регионе будет коренным образом изменена.

По мнению специалиста, вояж Байдена не привел к какому-либо прорыву / Фото Getty Images

Учитывая энергетический аспект вояжа Байдена к арабскому миру, скажу, что здесь никаких прорывных результатов пока не предвидится. Саудовская Аравия и ОАЭ сделали заявление о том, что они будут наращивать нефтедобычу, но совсем в других задекларированных объемах (13 миллионов тонн в год для саудитов – 24 канал).

В подтверждение всей скромности результатов можно привести слова принца Мухаммеда, который говорит, что эти объемы его страна сможет добывать только по состоянию на начало 2027 года. У меня есть серьезные сомнения в том, действительно ли саудиты смогут добывать такие огромные объемы. Максимум, на что их добывающие мощности сейчас способны – добывать 500 тысяч баррелей в год. Поэтому это заявление выглядит очень уж сомнительным.

Убежден, что решающее влияние на ситуацию на нефтяном рынке будет иметь заседание ОПЕК. Вот там, собственно, и будут приняты все судьбоносные решения в этом контексте.

Так что Байдену удалось заложить определенный фундамент для укрепления американских позиций на Ближнем Востоке.

Последним аргументом в пользу таких моих слов служит еще одна интересная инициатива, начатая в дни визита американского лидера. И зовется она I2U2. В ней приняли участие кроме Штатов еще Индия, Израиль и ОАЭ. Потенциально эта межгосударственная формация может перерасти в союз безопасности в Западной Азии.

Разрешите еще одну ремарку в отношении Ирана. Я встречал информацию о том, что в настоящее время Иран достиг показателя в 60% обогащенного плутония. На отметке 80% уже можно с уверенностью говорить о создании ядерного оружия. По вашим оценкам, Андрей, Тегеран готов идти до конца пути конфронтации?

17 июля представители Ирана уже успели заявить о наличии достаточного количества обогащенного плутония. Его должно хватить на создание атомной бомбы.

И, тем не менее, думаю, что происходящее можно назвать не более чем шантажом в рамках переговорного процесса по возвращению к ядерному соглашению в редакции с 2015-го года. В частности, там предусмотрено пошаговое снятие санкций с Ирана, наложенных предыдущей администрацией США.

В то же время, из всех этих заявлений можно понять, что окно возможностей для дипломатии закроется в течение нескольких ближайших недель. Что в свою очередь неизбежно приведет к началу производства ядерного оружия.

С учетом того, что в Иране царит дух теократической диктатуры, нельзя исключать тот вариант, при котором Тегеран откажется сворачивать с тропы по направлению к конфликту. Не забывайте, что иранские теократы действуют исходя из соображений часто религиозно-идеологической целесообразности, а не политического прагматизма.

Иранские "беспилотные" скитания путина

путин ездил в Иран за беспилотниками. Он получил желаемое или остался ни с чем?

В июне и начале июля российская военная делегация прибывала на смотр этих беспилотников. Этот факт подтверждают и спутниковые снимки. На них можно увидеть около трехсот единиц этого вооружения, находящегося на военной базе в Иране.

На мой взгляд, это соглашение все же чем-то и закончится. Некоторые технологии будут россии передаваться. Возможно, речь пойдет не о беспилотниках, как таковых, а только о соответствующих комплектующих, из которых на российских заводах этот вид авиации будет конструироваться.

Я убежден, что для Ирана эта история тоже в какой-то степени выгодна. Она также может быть использована в качестве рычага давления на США во время очередного раунда переговоров по поводу ядерного соглашения.

О чем говорили путин и Эрдоган во время двусторонней встречи в Иране?

Турецкий и российский руководители обсуждали зерновое соглашение россии с Украиной (которое россия уже успела на этот момент вероломно нарушить, нанеся ракетный удар по Одессе – 24 канал). Эта тема заняла, по моим оценкам, подавляющее большинство времени отведенного на двустороннюю встречу.

А вторым аспектом стал сирийский вопрос. Эрдогану важно, чтобы россия оставалась в стороне, когда он будет проводить свою спецоперацию против курдов.

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