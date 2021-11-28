Зачем Путин собирает войска у границ Украины

Каждый день западные политики и медиа сообщают об опасной концентрации российских войск у украинских границ.

Российские чиновники и пропагандисты привычно отвечают, что Россия ни на кого не нападала и нападать не собирается – это, наоборот, Запад "накачивает Украину оружием", а та готовится к провокациям против России.

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И каждый день появляется один и тот же вопрос: нападет ли Путин. И если нападет, то когда же?

Я могу ответить на этот вопрос просто – он уже напал. И речь идет не об оккупации Крыма и Донбасса и постоянных провокациях российских военных и их наемников на линии разграничения между оккупированной и свободной частями Украины.

Речь идет о сознательном создании атмосферы нервозности и постоянного ожидания нападения. Это ожидание, это чувство тревоги, этот поиск чужих самолетов над головой дестабилизируют любое общество – в особенности общество, которое до конца не осознает подлинных причин войны и считает, что собственное руководство не прилагает достаточных усилий для того, чтобы завершить конфликт.

Но меня больше беспокоят даже не настроения в украинском обществе, тем более что политический опыт последних лет доказывает: все попытки договориться с Владимиром Путиным и заглянуть в его стеклянные глаза заканчиваются тем, что Путин становится еще агрессивнее. Меня гораздо больше беспокоит Запад.

Путин не готов отказаться от Украины / Фото из архива 24 канала

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Кто может остановить Путина

На Западе прекрасно понимают, что если Россия захочет осуществить прямое вторжение в Украину, остановить ее смогут не украинские войска – потому что преимущество России в воздухе и ее готовность применять авиацию и ракеты были продемонстрированы и в Чечне, и в Грузии, и в Сирии – и не экономические санкции. Ее сможет остановить только физическое присутствие американских и европейских военных на украинской земле.

Но тогда возникает следующий вопрос: а хотят ли президент США, премьер-министр Великобритании или президент Франции, чтобы их солдаты гибли в Украине? И могут ли они взять на себя ответственность за последствия прямого боестолкновения своих военных с российскими агрессорами?

Ответ на этот вопрос, по-моему, очевиден. Если можно предотвратить нападение – его нужно предотвратить. Но как? Если Путина нельзя остановить, то, возможно, с ним удастся договориться?

Это и есть главная цель, ради которой Путин собирает войска у границ с Украиной. Он подталкивает Запад к договоренностям. К согласию с тем, что войны не будет, но и прозападной Украины не будет тоже – никакого НАТО и Евросоюза, и это нужно официально гарантировать!

Должна быть "серая зона" между Россией и Западом, которую Кремль съест без масла, если соседняя страна лишится западной поддержки. Маргинализация Украины, победа в ней ну если не откровенно пророссийских, то по крайней мере тяготеющих к "конструктивным договоренностям" с агрессором сил окажется делом времени.

Именно поэтому Путин каждый день повышает градус напряжения, каждый день напоминает о возможности войны, каждый день усиливает обстановку нервозности, каждый день подталкивает Байдена и прочих к стремлению как-то все это решить, чтобы сохранить лицо, но и без крови, без бомбежек и руин. Каждый день он грубыми мазками рисует портрет войны, которая начнется буквально на следующей неделе, если ему не пойдут навстречу, если ему не отдадут Украину.

Да, это нападение и есть.