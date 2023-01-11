Об этом для 24 Канала рассказал политолог Игорь Рейтерович. Он отметил, что возвращение Лапина является историей об Эрнсте Реме и Вермахте.

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"Когда штурмовые отряды начали очень сильно усиливаться (Рем хотел заменить штурмовыми отрядами, которые он формировал, немецкую армию), Гитлеру это не понравилось. Вермахт его очень поддержал. История о возвращении Лапина – это попытка военных показать Пригожину и его окружению, что русская армия остается главной", – отметил Рейтерович.

Политолог рассказал, что российская армия хочет доказать – она начала войну, ведет и заканчивает. Без нее вроде бы ничего нельзя решить, сколько бы ни создавали частных компаний. Она демонстрирует, что будет оставаться главной.

Позиция Владимира Путина

По словам политолога, российское командование демонстративно возвращает Лапина. Он отметил, что непосредственно подчиненные Лапина, являющиеся военными, раньше хотели его вернуть на действующую службу.

Поэтому Герасимов и Шойгу решили дать публичную пощечину Евгению Пригожину (главе ЧВК "Вагнера" – 24 канал) и продемонстрировать, что они думают о всех его заявлениях о неэффективности генералов. Только так можно эту историю рассматривать, считает Рейтерович.

Он сказал, что это путь, который проходила нацистская Германия, кроме одного исключения – Путин занимает не столько позицию Гитлера, сколько стороннего наблюдателя. По мнению политолога, Путин даже способствует усилению конкуренции, поскольку считает, что это будет стимулировать представителей его окружения к демонстрациям побед на фронте.

"Пригожин уже месяцами захватывает Соледарь и Бахмут. Выходит не очень хорошо. Возможно, Путин хочет, чтобы и военные дали ему какие-то обещания, а те демонстрируют, что готовы идти на шаги откровенно провокационного публичного характера, чтобы еще раз продемонстрировать всей стране - ситуацию держат под контролем", – рассказал Рейтерович.

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Игра окончится плохо.

Политолог сказал, что в России очень короткий ряд запасных и если бы у Путина была возможность поменять значительную часть своего генералитета, то он бы, возможно, это сделал. Однако страна-оккупантка не воспитала кадры.

"Система власти в России базируется на ближайшем окружении Путина, но оно монолитно и неизменно. Диктатор за 20 лет правления практически никого не выбрасывал, даже если и кто-то проваливал свои задачи. В российской армии ситуация гораздо более катастрофическая. Они не могут на ходу изменить систему", – объяснил Рейтерович.

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По словам эксперта, Пригожин чувствует себя в конфликтах очень уверенно, потому что выполняет, как минимум, свои задачи по мобилизации заключенных и может закрывать какие-то дыры на фронте. Рейтерович сказал, что Путин, вероятно, считает, что любой момент может остановить Пригожина.

"Игра на спорах и стимулирование конфликтов в ближайшем окружении рано или поздно закончится плохо", – добавил политолог.