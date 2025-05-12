Цель очевидна, – военный сказал, что стоит за предложением Путина о встрече в Стамбуле

Российский диктатор Владимир Путин призвал возобновить прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Под прикрытием "мирных инициатив" он на самом деле затягивает время и пользуется нерешительностью некоторых западных стран.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в эфире 24 Канала высказал предположение, что Путин не отказался от завоевания Украины. Его цель – продолжать вести войну.

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Как Путин хочет использовать переговоры в Стамбуле

Как отметил Мусиенко, Украина вместе с западными партнерами продемонстрировала готовность к прекращению огня. Эта позиция была четко задекларирована, и, вероятно, обсуждались технические детали: механизмы мониторинга, контроль за линией соприкосновения и тому подобное.

Турция выразила готовность присоединиться, а президент Франции Эммануэль Макрон после визита в Киев заявил, что идея отправки миротворческой миссии вместе с Британией остается актуальной. Эта инициатива – на повестке дня.

В итоге Владимир Зеленский и страны-лидеры "коалиции желающих" позвонили президенту США Дональду Трампу 10 мая. Стороны согласовали введение 30-дневного режима тишины, начиная с 12 мая. Это – общая позиция Запада.

После этого предложение и требования были переданы России. Но российский диктатор Владимир Путин эту идею отверг, предложив взамен возобновить переговоры в Стамбуле 15 мая.

По мнению военнослужащего, Путин тянет время, имитируя готовность к диалогу. Он создает иллюзию переговорного процесса, пытаясь избежать более жестких санкций и навязать свою повестку дня.

В случае начала переговоров в Стамбуле Россия с большой вероятностью сразу будет выдвигать требования, например прекратить мобилизацию, отвести войска и тому подобное. Это тактика затягивания, которую мы уже видели. История повторяется.

Мы же понимаем, что это бесперспективно и бессмысленно. Мы постоянно ходим по кругу, потому что требования России, по сути, не меняются,

– подчеркнул Мусиенко.

Советник Путина Юрий Ушаков заявил, что переговоры должны начаться с того, о чем договаривались в начале марта 2022 года и с учетом "реалий на земле". Россия снова пытается закрепить свои агрессивные действия под прикрытием "мирных инициатив".

"Цель совершенно очевидна: прикрываясь так называемыми "миротворческими инициативами", продолжать вести войну", – отметил военный.

Кремль стремится ослабить Украину и окончательно ее завоевать. От этой цели Россия не отказалась. В то же время Запад демонстрирует определенную нерешительность. Несмотря на важные визиты и поддержку, не видно логического продолжения: если Путин не соглашается на режим тишины с 12 мая, то должны быть более жесткие санкции и большая поддержка Украины. Но пока реакция слабая, и Путин этим пользуется.

Он увидел, что Трамп, похоже, заинтересован в самом процессе переговоров, а не в результате. И это позволяет России снова создавать картинку якобы прогресса – подобно тому, как это было с Минскими договоренностями, что длились годами без результата.

Путин продолжает манипулировать, водить за нос Запад и фактически демонстрировать иллюзорность переговорного процесса, который не ведет к сдвигам в положительном направлении,

– пояснил Мусиенко.

30-дневное прекращение огня – это тест. Если Россия действительно готова к миру, то должна прекратить обстрелы и боевые действия. Но, как видим, Путин ведет двойную игру: одновременно говорит о переговорах и продолжает наступательные действия.

Даже если переговоры в Стамбуле начнутся 15 мая, это может быть только первая, ознакомительная встреча. Россия будет затягивать процесс, чтобы выиграть время для улучшения своих позиций на поле боя, продолжить атаки на гражданские объекты, а осенью, когда ситуация изменится, заявить о готовности к прекращению огня.

Все это выглядит как абсурдизация самого процесса. Украина, Европа и США пытаются предложить конструктивные решения, но Путин их сознательно нивелирует. Потом еще и Трамп реагирует на это эмоционально.