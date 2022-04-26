Зачем Путину пурга про "покушение" на Соловьева

В пурге про покушение на Соловьева важно, во-первых, что ее анонсировал лично Путин. Это не тривиальное событие, оно указывает на масштаб операции, на то системное значение, какое приписывается этой постановке.

И именно это заставляет нас вспомнить о 1937 годе и временах "Большого террора". Потому что если вы думаете, что "Большой террор" начинался с большого террора, то вы глубоко ошибаетесь. Он начинался с террора малого.

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Новый 37-й

Сначала дела о "доблестно раскрытых" НКВД "подпольных центрах" и "террористических организациях" были единичными и показательными.

И только потом, когда советские граждане "сплотились в негодовании и осуждении" разоблаченных "наймитов" и "вредителей", они, эти граждане, сами стали мясом для машины "Большого террора".

И вся эта сегодняшняя постановка, разумеется, имеет целью повысить градус "внутренних разоблачений" "террористов и их пособников".

Почему Россия исторически ворует все украинское: объяснение доктора наук – смотрите видео: