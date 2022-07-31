Какие-то окна альтернативных возможностей у них, конечно же, пока есть (если говорить об обоснованности бравады). В плане товаров – иранское или китайское импортозамещение. В плане услуг, если говорить о крупных городах, в москве так точно – узбекское или таджикское замещение россиян.

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кремль не понимает главного

На уровне идеологии и массового сознания – все еще держится культ идола. Ну, эта формула володина: "Есть путин – есть россия". Хотя ему надо было озадачиться, скорее, следующей статикой: "Есть володин – есть коррупция. Нет володина – есть коррупция".

Они там готовятся избавлять всю Украину от "нацизма". Не понимая, куда их самих может завести эта неадекватность. Не исключаю, что у Бункерного таки есть эта опция – нажать на кнопку. Но, может, так случится, что он нажмет – а ничего не полетит. Кроме бумеранга в саму россию в виде разных внешних реакций и внутренних процессов.

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война придет на территорию россии

Хотели войны – получат ее, в итоге, в том или ином виде у себя на территории. Во всяком случаев все для этого делают. Сами. Прямо зазывают "зарубу".

Хотели вернуться в СССР (Шойгу там уже анонсировал) – вернутся. Всех в качестве ответа вернут в совок. На пломбир, на москвич, на дефицит. И на джинсы по цене в месячную зарплату.

И тогда они начнут жечь не только книги, но и портреты вождя. Такое впечатление, что они начали эту войну, чтобы им самим кто-нибудь помог денацифицироваться и демилитаризироваться.

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