Якісь вікна альтернативних можливостей у них, звичайно ж, поки що є (якщо говорити про обґрунтованість бравади). У плані товарів – іранське чи китайське імпортозаміщення. У плані послуг, якщо говорити про великі міста, у москві так точно – узбецьке чи таджицьке заміщення росіян.

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кремль не розуміє головного

На рівні ідеології та масової свідомості все ще тримається культ ідола. Ну, ця формула володіна: "Є путін – є росія". Хоча йому треба було спантеличитися, скоріше, наступною статикою: "Є володін – є корупція. Немає володіна – є корупція".

Вони там готуються позбавляти всю Україну від "нацизму". Не розуміючи, куди їх може завести ця неадекватність. Не виключаю, що Бункерний таки має цю опцію – натиснути на кнопку. Але, може, так станеться, що він натисне – а нічого не полетить. Крім бумеранга в саму росію у вигляді різних зовнішніх реакцій та внутрішніх процесів.

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війна прийде на територію Росії

Хотіли війни – отримають її, зрештою, у тому чи іншому вигляді у себе на території. Принаймні все для цього роблять. Самі. Прямо зазивають "зарубу".

Хотіли повернутися до СРСР (Шойгу там уже анонсував) – повернуться. Всіх як відповідь повернуть у совок. На пломбір, на "Москвич", дефіцит. І на джинси за ціною місячної зарплати.

І тоді вони почнуть палити не лише книги, а й портрети вождя. Таке враження, що вони розпочали цю війну, щоб їм самим хтось допоміг денацифікуватися та демілітаризуватися.

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