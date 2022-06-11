Не угодившие марионетки
Эти действия – решения Сергея Кириенко (первого заместителя главы администрации президента РФ) по многочисленным просьбам Пушилина к Кириенко и Турчаку.
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Как результат, многие задачи не были выполнены, внутри структур саботировали многие инициативы, которые можно трактовать как внутреннюю борьбу и т.д.
Сейчас принято решение о формировании единой команды переходного "правительства", задачами которого будет подготовка к "референдуму", координация действий с предприятиями РФ по "восстановлению" разрушенных городов (это, конечно, иллюзии, но так мне сообщают), и, конечно, новый куратор хочет расставить своих людей, контролирующих финансовые потоки из РФ.
Чистки зацепили всех "ряженых"
В силовом блоке незаконных вооруженных формирований уже месяц назад начались чистки, например, в так называемом "МГБ" уволили некоторых кураторов отдельных городов. Также смена ожидает и "глав" оккупационных "администраций".
Действующего "главу правительства" по фамилии Ананченко (его куратор – Козак) отправили на должность главы "госкорпорации" "Донецкие технологии" (это пустая организация).
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Членам незаконных вооруженных формирований, которые входили в правительство террористов, предложат должности на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.
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