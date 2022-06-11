Маріонетки, що не вгодили

Ці дії є рішенням Сергія Кирієнка (перший заступник голови адміністрації президента РФ) на численні прохання Пушиліна до Кирієнка та Турчака.

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Слід розуміти, що практично весь так званий "уряд" псевдореспубліки складався з квот різних груп впливу, які узгоджувалися з Дмитром Козаком та були креатурами функціонерів ЗАТ "Зовнішторгсервіс" (згодом ЮГМК), колишніми елітами Донецької області, партійними функціонерами з РФ тощо.

Як результат, багато завдань було не виконано, всередині структур саботували багато ініціатив, які можна трактувати як внутрішню боротьбу тощо.

Зараз ухвалено рішення щодо формування єдиної команди перехідного "уряду", завданнями якого буде підготовка до "референдуму", координація дій з підприємствами РФ щодо "відновлення" зруйнованих міст (це, звичайно, ілюзії, але так мені повідомляють), і, звичайно, новий куратор хоче розставити своїх людей, які контролюватимуть фінансові потоки з РФ.

Чистки зачепили усіх "ряджених"

У силовому блоці незаконних збройних формуванть вже місяць тому почалися чистки, наприклад у так званому "МДБ" звільнили деяких кураторів окремих міст. Також зміна очікує й "голів" окупаційних "адміністрацій".

Чинного "голову уряду" на прізвище Ананченко (його куратор – Козак) відправили на посаду голови "держкорпорації" "Донецькі технології" (це пуста організація).

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Зміна "уряду" вже планувалася на окупованих територіях Донецької області, й тоді претендентом був голова ЮГМК Євген Юрченко, але окупанти вирішили, що швидко захоплять Київ і поміняють "уряд" вже після.

Членам незаконних збройних формувань, які входили до "уряду" терористів, запропонують посади на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

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