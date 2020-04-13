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      Зачем из нас шкуру драть, – Лукашенко о цене на российский газ

      - Читати новину українською
      Александр Лукашенко / Getty images

      Александр Лукашенко недоволен тем, как российские СМИ освещают последние события в его стране и "разносят слухи" о недостаточной борьбе Беларуси с COVID-19. Так, Лукашенко призвал россиян помочь, а не смеяться. В частности, предложил Кремлю снизить цены на газ.

      По его словам, Беларусь должна покупать у России газ по мировым ценам. Об этом он рассказал во время совещания в Минске, передает БЕЛТА.

      Ранее Лукашенко жалуется, что Россия принуждает Беларусь к интеграции

      Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену на природный газ. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по 80 долларов, не выше 90 долларов за тысячу кубометров. А мы платим 127 долларов. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем из нас шкуру драть?
      – эмоционально высказался Лукашенко.

      Отдельно белорусский лидер пожаловался на российских пропагандистов. Он отметил, что они пытаются сейчас выставить белорусов перед всем миром в качестве "дурачков". Мол, русские то и делают, что распространяют его слова о лечении коронавируса трактором и водкой, а он лишь просто пошутил.

      "Россиянам хотел бы сказать: не трогайте нас! Ведь мы у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?" – возмутился Лукашенко.

      Он добавил, что уже вызвал в Беларусь специалистов с ВОЗ. Те якобы не имеют претензий к Беларуси относительно ее методов борьбы с COVID-19.

      Российский газ и Беларусь: как развиваются события

      • Лукашенко 2 апреля заявил, что в текущих условиях цена на российский газ для Беларуси должна быть практически в три раза ниже контрактной и составлять 40 – 45 долларов вместо 127 долларов за тысячу кубометров.
      • Позже министерство энергетики Беларуси предложило "Газпрому" снизить стоимость газа для республики в 2020 году.
      • Кроме того, Беларусь хочет покупать часть российского газа на бирже.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости политики Новости России Газ Газпром Александр Лукашенко Новости Беларуси
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