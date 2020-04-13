Зачем из нас шкуру драть, – Лукашенко о цене на российский газ
Александр Лукашенко недоволен тем, как российские СМИ освещают последние события в его стране и "разносят слухи" о недостаточной борьбе Беларуси с COVID-19. Так, Лукашенко призвал россиян помочь, а не смеяться. В частности, предложил Кремлю снизить цены на газ.
По его словам, Беларусь должна покупать у России газ по мировым ценам. Об этом он рассказал во время совещания в Минске, передает БЕЛТА.
Ранее Лукашенко жалуется, что Россия принуждает Беларусь к интеграции
Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену на природный газ. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по 80 долларов, не выше 90 долларов за тысячу кубометров. А мы платим 127 долларов. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь, помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем из нас шкуру драть?
– эмоционально высказался Лукашенко.
Отдельно белорусский лидер пожаловался на российских пропагандистов. Он отметил, что они пытаются сейчас выставить белорусов перед всем миром в качестве "дурачков". Мол, русские то и делают, что распространяют его слова о лечении коронавируса трактором и водкой, а он лишь просто пошутил.
"Россиянам хотел бы сказать: не трогайте нас! Ведь мы у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?" – возмутился Лукашенко.
Он добавил, что уже вызвал в Беларусь специалистов с ВОЗ. Те якобы не имеют претензий к Беларуси относительно ее методов борьбы с COVID-19.
Российский газ и Беларусь: как развиваются события
- Лукашенко 2 апреля заявил, что в текущих условиях цена на российский газ для Беларуси должна быть практически в три раза ниже контрактной и составлять 40 – 45 долларов вместо 127 долларов за тысячу кубометров.
- Позже министерство энергетики Беларуси предложило "Газпрому" снизить стоимость газа для республики в 2020 году.
- Кроме того, Беларусь хочет покупать часть российского газа на бирже.
Читайте также
-
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фотосегодня , 17:40
-
Уроки "испанки": как мир преодолел экономический кризис 100 лет назадсегодня , 18:40
-
Все так или иначе умрем: в России епископ призвал ходить в храмы и не бояться вирусасегодня , 17:21
-
Загорелся хутор "Обирок" на Черниговщине, который основал Леонид Кантер: видеосегодня , 18:57
-
Из-за пожара в Чернобыльской зоне сотни животных остались без жилья и пищи: щемящее видеосегодня , 18:18
-
Те, кто не голосовал за бюджет, думают только о своих групповых интересах, – Фесенкосегодня , 16:31