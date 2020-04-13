Навіщо з нас шкуру дерти, – Лукашенко про ціну на російський газ

Олександр Лукашенко невдоволений тим, як російські ЗМІ висвітлюють останні події в його країні та "розносять чутки" про недостатню боротьбу Білорусі з COVID-19. Так, Лукашенко закликав росіян допомогти, а не кепкувати. Зокрема, запропонував Кремлю знизити ціни на газ.

За його словами, Білорусь має купувати у Росії газ за світовими цінами. Про це він розповів під час наради у Мінську, передає БЕЛТА.

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Якщо хочете допомогти, зробіть нам світову ціну на природний газ. Сьогодні в Європі природний газ Росія продає по 80 доларів, не вище 90 доларів за тисячу кубометрів. А ми платимо 127 доларів. Де така ціна сьогодні є? Ось хочете допомогти, допоможіть. Ні грошей, нічого не просимо. Навіщо з нас шкуру дерти?

– емоційно висловився Лукашенко.

Окремо білоруський лідер пожалівся на російських пропагандистів. Він зауважив, що вони намагаються зараз виставити білорусів перед усім світом у якості "дурників". Мовляв, росіяни те й роблять, що поширюють його слова про лікування коронавірусу трактором та горілкою, а він лиш просто пожартував.

"Росіянам хотів би сказати: не чіпайте нас! Адже ми у них нічого не просимо. Ми рятуємося, захищаємося самі. Приїжджайте до нас, подивіться самі. Але навіщо ж ви нас в Росії робите дурнями? Навіщо російській людині вбивати в голову, що там, на Заході, наші ці білоруси, вони якісь ненормальні?" – обурився Лукашенко.

Він додав, що вже викликав у Білорусь спеціалістів із ВООЗ. Ті начебто не мають претензій до Білорусі щодо її методів боротьби з COVID-19.

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