21:57
13 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Навіщо з нас шкуру дерти, – Лукашенко про ціну на російський газ

      -
      Олександр Лукашенко / Getty images

      Олександр Лукашенко невдоволений тим, як російські ЗМІ висвітлюють останні події в його країні та "розносять чутки" про недостатню боротьбу Білорусі з COVID-19. Так, Лукашенко закликав росіян допомогти, а не кепкувати. Зокрема, запропонував Кремлю знизити ціни на газ.

      За його словами, Білорусь має купувати у Росії газ за світовими цінами. Про це він розповів під час наради у Мінську, передає БЕЛТА.

      Раніше Лукашенко скаржиться, що Росія примушує Білорусь до інтеграції

      Якщо хочете допомогти, зробіть нам світову ціну на природний газ. Сьогодні в Європі природний газ Росія продає по 80 доларів, не вище 90 доларів за тисячу кубометрів. А ми платимо 127 доларів. Де така ціна сьогодні є? Ось хочете допомогти, допоможіть. Ні грошей, нічого не просимо. Навіщо з нас шкуру дерти?
      – емоційно висловився Лукашенко.

      Окремо білоруський лідер пожалівся на російських пропагандистів. Він зауважив, що вони намагаються зараз виставити білорусів перед усім світом у якості "дурників". Мовляв, росіяни те й роблять, що поширюють його слова про лікування коронавірусу трактором та горілкою, а він лиш просто пожартував.

      "Росіянам хотів би сказати: не чіпайте нас! Адже ми у них нічого не просимо. Ми рятуємося, захищаємося самі. Приїжджайте до нас, подивіться самі. Але навіщо ж ви нас в Росії робите дурнями? Навіщо російській людині вбивати в голову, що там, на Заході, наші ці білоруси, вони якісь ненормальні?" – обурився Лукашенко.

      Він додав, що вже викликав у Білорусь спеціалістів із ВООЗ. Ті начебто не мають претензій до Білорусі щодо її методів боротьби з COVID-19.

      Російський газ і Білорусь: як розвиваються події

      • Лукашенко 2 квітня заявив, що в поточних умовах ціна на російський газ для Білорусі повинна бути практично в три рази нижчою контрактної та скласти 40 – 45 доларів замість 127 доларів за тисячу кубометрів.
      • Пізніше міністерство енергетики Білорусі запропонувало "Газпрому" знизити вартість газу для республіки в 2020 році.
      • Окрім того, Білорусь хоче купувати частину російського газу на біржі.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Росії Газ Газпром Олександр Лукашенко Новини Білорусі Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 20:17 Пожежа у Чорнобильській зоні: чи є небезпека для людей
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 19:27 COVID-19: як технології впливають на життя у часи пандемії
      Світлана Попова