Лукашенко скаржиться, що Росія примушує Білорусь до інтеграції

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його держава готова до інтеграції з Росією, але наголосив: це має відбуватися без примусу, який відбувається зараз.

Президент північного сусіда України дивується, що такий примус розпочався саме у контексті інтеграції Білорусі. Про це повідомляє білоруське видання "БЕЛТА".

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Він пригадав, як ще за першого президента Росії Бориса Єльцина Білорусь ініціювала інтеграцію двох держав. Мовиться про інтеграцію економік держав, життя людей, але при збереженні їхніх суверенітету і територіальної цілісності.

Ми тоді взагалі не говорили про те, що хтось повинен втратити суверенітет і незалежність. При усіх труднощах у ті часи ми знаходили виходи зі складних питань. Коли розбагатіли, особливо Росія, почалися незрозумілі штовханина і метушня. І, як я вже сказав, примус до інтеграції,

– скаржиться Лукашенко.

Резюмуючи, він наголосив, що Білорусь виступає за реальну інтеграцію з Росією, але "за класичними принципами", про які знає увесь світ.

Ідея інтеграції Росії і Білорусі: коротко

У Держдумі Росії підготували проєкт Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо інтеграції перебуває на завершальній стадії. Однак останнім часом перемовини Лукашенка Путіна завершуються безрезультативно.

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Росія і Білорусь наразі ведуть переговори про:

Єдиний Податковий кодекс;

Цивільний кодекс;

зовнішньополітичну торгівлю;

уніфікацію обліку власності та соцгарантії;

об'єднання банківського нагляду з боку 2 центробанків;

єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії;

часткове об'єднання платіжних систем;

з 2021 року запровадження єдиного доступу до держзакупівель.

Білоруські опозиціонери кілька разів виходили на акції протесту, бо побоюються, що підсумком переговорів Путіна з Лукашенком про поглиблення інтеграції РФ та Білорусі у межах Союзної держави може стати фактична втрата Білоруссю її суверенітету.