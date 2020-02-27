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      Лукашенко скаржиться, що Росія примушує Білорусь до інтеграції

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      Лукашенко: Білорусь готова до інтеграції з Росією, але без примусу / iz.ru

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його держава готова до інтеграції з Росією, але наголосив: це має відбуватися без примусу, який відбувається зараз.

      Президент північного сусіда України дивується, що такий примус розпочався саме у контексті інтеграції Білорусі. Про це повідомляє білоруське видання "БЕЛТА".

      До слова: Якщо не домовляться, то окупують: Данілов попередив про загрозу для Білорусі з боку Росії

      Він пригадав, як ще за першого президента Росії Бориса Єльцина Білорусь ініціювала інтеграцію двох держав. Мовиться про інтеграцію економік держав, життя людей, але при збереженні їхніх суверенітету і територіальної цілісності.

      Ми тоді взагалі не говорили про те, що хтось повинен втратити суверенітет і незалежність. При усіх труднощах у ті часи ми знаходили виходи зі складних питань. Коли розбагатіли, особливо Росія, почалися незрозумілі штовханина і метушня. І, як я вже сказав, примус до інтеграції,
      – скаржиться Лукашенко.

      Резюмуючи, він наголосив, що Білорусь виступає за реальну інтеграцію з Росією, але "за класичними принципами", про які знає увесь світ.

      Ідея інтеграції Росії і Білорусі: коротко

      У Держдумі Росії підготували проєкт Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо інтеграції перебуває на завершальній стадії. Однак останнім часом перемовини Лукашенка Путіна завершуються безрезультативно.

      Цікаво: Щоб не стояти на колінах, – Лукашенко знайшов вихід для нафтового конфлікту з РФ

      Росія і Білорусь наразі ведуть переговори про:

      • Єдиний Податковий кодекс;
      • Цивільний кодекс;
      • зовнішньополітичну торгівлю;
      • уніфікацію обліку власності та соцгарантії;
      • об'єднання банківського нагляду з боку 2 центробанків;
      • єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії;
      • часткове об'єднання платіжних систем;
      • з 2021 року запровадження єдиного доступу до держзакупівель.

      Білоруські опозиціонери кілька разів виходили на акції протесту, бо побоюються, що підсумком переговорів Путіна з Лукашенком про поглиблення інтеграції РФ та Білорусі у межах Союзної держави може стати фактична втрата Білоруссю її суверенітету.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Олександр Лукашенко Новини Росії Новини Білорусі Новини політики
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