Лукашенко жалуется, что Россия принуждает Беларусь к интеграции

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова к интеграции с Россией, но подчеркнул: это должно происходить без принуждения, которое происходит сейчас.

Президент северного соседа Украины удивляется, что такое принуждение началось именно в контексте интеграции Беларуси. Об этом сообщает белорусское издание "БЕЛТА".

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Он вспомнил, как еще при первом президенте России Борисе Ельцине Беларусь инициировала интеграцию двух государств. Говорится об интеграции экономик государств, жизни людей, но при сохранении их суверенитета и территориальной целостности.

Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех трудностях в те времена мы находили выходы из сложных вопросов. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и суматоха. И, как я уже сказал, принуждение к интеграции,

– жалуется Лукашенко.

Резюмируя, он подчеркнул, что Беларусь выступает за реальную интеграцию с Россией, но "по классическим принципам", о которых знает весь мир.

Идея интеграции России и Беларуси: коротко

В Госдуме России подготовили проект Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по интеграции находится на завершающей стадии. Однако в последнее время переговоры Лукашенко Путина завершаются безрезультатно.

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Россия и Беларусь пока ведут переговоры про:

Единственный Налоговый кодекс;

Гражданский кодекс;

внешнеполитическую торговлю;

унификацию учета собственности и соцгарантии;

объединения банковского надзора со стороны 2 центробанков;

единственный регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии;

частичное объединение платежных систем;

с 2021 года введение единого доступа к госзакупкам.

Белорусские оппозиционеры несколько раз выходили на акции протеста, поскольку опасаются, что итогом переговоров Путина с Лукашенко об углублении интеграции РФ и Беларуси в рамках Союзного государства может стать фактическая потеря Беларусью ее суверенитета.