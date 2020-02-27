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      Лукашенко жалуется, что Россия принуждает Беларусь к интеграции

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      Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова к интеграции с Россией, но подчеркнул: это должно происходить без принуждения, которое происходит сейчас.

      Президент северного соседа Украины удивляется, что такое принуждение началось именно в контексте интеграции Беларуси. Об этом сообщает белорусское издание "БЕЛТА".

      К слову: Если не договорятся, то оккупируют: Данилов предупредил об угрозе для Беларуси со стороны России

      Он вспомнил, как еще при первом президенте России Борисе Ельцине Беларусь инициировала интеграцию двух государств. Говорится об интеграции экономик государств, жизни людей, но при сохранении их суверенитета и территориальной целостности.

      Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех трудностях в те времена мы находили выходы из сложных вопросов. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и суматоха. И, как я уже сказал, принуждение к интеграции,
      – жалуется Лукашенко.

      Резюмируя, он подчеркнул, что Беларусь выступает за реальную интеграцию с Россией, но "по классическим принципам", о которых знает весь мир.

      Идея интеграции России и Беларуси: коротко

      В Госдуме России подготовили проект Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по интеграции находится на завершающей стадии. Однако в последнее время переговоры Лукашенко Путина завершаются безрезультатно.

      Интересно: Чтобы не стоять на коленях, – Лукашенко нашел выход для нефтяного конфликта с РФ

      Россия и Беларусь пока ведут переговоры про:

      • Единственный Налоговый кодекс;
      • Гражданский кодекс;
      • внешнеполитическую торговлю;
      • унификацию учета собственности и соцгарантии;
      • объединения банковского надзора со стороны 2 центробанков;
      • единственный регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии;
      • частичное объединение платежных систем;
      • с 2021 года введение единого доступа к госзакупкам.

      Белорусские оппозиционеры несколько раз выходили на акции протеста, поскольку опасаются, что итогом переговоров Путина с Лукашенко об углублении интеграции РФ и Беларуси в рамках Союзного государства может стать фактическая потеря Беларусью ее суверенитета.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Александр Лукашенко Новости России Новости Беларуси Новости политики
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