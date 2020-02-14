Чтобы не стоять на коленях, – Лукашенко нашел выход из нефтяного конфилкта с РФ
Беларусь продолжит диверсифицировать закупки нефти. Это поможет стране избежать нефтяных споров с Россией и ежегодной зависимости от ее поставок.
Это нужно Беларуси, чтобы ежегодно не стоять на коленях. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
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Так белорусский лидер ответил на сомнения президента РФ Путина, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах, поскольку она дороже российской.
Беларусь продолжит диверсифицировать закупки. Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях,
– сказал Лукашенко.
Белорусский президент также считает, что Россия намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители. Политик отметил, что белорусский народ не пойдет по этому пути. После своего президентства он продолжит отстаивать суверенитет Беларуси.
Почему между Россией и Беларусью возникли споры о нефти
- В начале года Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, потому что новых контрактов не было. Это продлилось всего несколько дней.
- В конце концов, по результатам трех телефонных переговоров Лукашенко с Путиным и Медведевым стороны таки договорились о поставках нефти без контракта. Тогда же Лукашенко поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.
- Белорусский президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются едва ли не самыми большими конкурентами России на нефтяном рынке. Впрочем, эксперты не исключают, что белорусский лидер прибег к банальному шантажу, чтобы завоевать для своего государства лучшие условия
- Впоследствии Лукашенко заявил, что российская сторона не выполняет ранее достигнутых договоренностей о ценах на газ для республики при продаже "Газпрому" белорусской газотранспортной системы.
- Россия же отказала Беларуси в скидках на нефть и газ. Последняя смогла добиться лишь того, чтобы не платить премии поставщикам.