Чтобы не стоять на коленях, – Лукашенко нашел выход из нефтяного конфилкта с РФ

Беларусь продолжит диверсифицировать закупки нефти. Это поможет стране избежать нефтяных споров с Россией и ежегодной зависимости от ее поставок.

Это нужно Беларуси, чтобы ежегодно не стоять на коленях. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

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Так белорусский лидер ответил на сомнения президента РФ Путина, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах, поскольку она дороже российской.

Беларусь продолжит диверсифицировать закупки. Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях,

– сказал Лукашенко.

Белорусский президент также считает, что Россия намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители. Политик отметил, что белорусский народ не пойдет по этому пути. После своего президентства он продолжит отстаивать суверенитет Беларуси.

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