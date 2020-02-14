Щоб не стояти на колінах, – Лукашенко знайшов вихід для нафтового конфілкту з РФ

Білорусь продовжить диверсифікувати закупівлі нафти. Це допоможе країні уникнути нафтових суперечок з Росією та щорічної залежності від її поставок.

Це потрібно Білорусі, щоб щороку не стояти на колінах. Про це заявив президент Олександр Лукашенко, повідомляє БелТА.

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Так білоруський лідер відповів на сумніви президента РФ Путіна, що білоруська сторона продовжить купувати нафту в інших країнах, оскільки вона дорожча за російську.

Білорусь продовжить диверсифікувати закупівлі. Щоб щороку 31 грудня не стояти на колінах,

– сказав Лукашенко.

Білоруський президент також вважає, що Росія натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії. Політик наголосив, що білоруський народ не піде цим шляхом. Після свого президентства він продовжить відстоювати суверенітет Білорусі.

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