Щоб не стояти на колінах, – Лукашенко знайшов вихід для нафтового конфілкту з РФ
Білорусь продовжить диверсифікувати закупівлі нафти. Це допоможе країні уникнути нафтових суперечок з Росією та щорічної залежності від її поставок.
Це потрібно Білорусі, щоб щороку не стояти на колінах. Про це заявив президент Олександр Лукашенко, повідомляє БелТА.
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Так білоруський лідер відповів на сумніви президента РФ Путіна, що білоруська сторона продовжить купувати нафту в інших країнах, оскільки вона дорожча за російську.
Білорусь продовжить диверсифікувати закупівлі. Щоб щороку 31 грудня не стояти на колінах,
– сказав Лукашенко.
Білоруський президент також вважає, що Росія натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії. Політик наголосив, що білоруський народ не піде цим шляхом. Після свого президентства він продовжить відстоювати суверенітет Білорусі.
Чому між Росією та Білоруссю виникли суперечки про нафту
- На початку року Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи Білорусі, тому що нових контрактів не було. Це протривало лише кілька днів.
- Зрештою, за результатами трьох телефонних переговорів Лукашенка з Путіним та Медведєвим сторони таки домовилася про постачання нафти без контракту. Тоді ж Лукашенко доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.
- Білоруський президент хотів залучити до цього США або Саудівську Аравію, які є чи не найбільшими конкурентами Росії на нафтовому ринку. Втім експерти не виключають, що білоруський лідер вдався до банального шантажу, аби вибороти для своєї держави кращі умови
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Згодом Лукашенко заявив, що російська сторона не виконує раніше досягнутих домовленостей про ціни на газ для республіки при продажу "Газпрому" білоруської газотранспортної системи.
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Росія таки відмовила Білорусі в знижках на нафту і газ. Остання змогла домогтися лише того, аби не платити премії постачальникам.