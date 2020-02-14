17:37
14 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін мститься підводникам. Антикоронавірусні російські роботи
      Вєсті Кремля
      23:58, 13 лютого
      Вєсті.UA: Солодка парочка Тимошенко та Медведчук. Повна непруха Богдана
      Вєсті.UA
      21:52, 13 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Щоб не стояти на колінах, – Лукашенко знайшов вихід для нафтового конфілкту з РФ

      1
      Лукашенко знайшов вихід для нафтового конфілкту з РФ / ТАСС

      Білорусь продовжить диверсифікувати закупівлі нафти. Це допоможе країні уникнути нафтових суперечок з Росією та щорічної залежності від її поставок.

      Це потрібно Білорусі, щоб щороку не стояти на колінах. Про це заявив президент Олександр Лукашенко, повідомляє БелТА.

      Цікаво: Путін вирішив змінити Конституцію, бо Лукашенко не погодився об’єднати Росію та Білорусь, – ЗМІ

      Так білоруський лідер відповів на сумніви президента РФ Путіна, що білоруська сторона продовжить купувати нафту в інших країнах, оскільки вона дорожча за російську.

      Білорусь продовжить диверсифікувати закупівлі. Щоб щороку 31 грудня не стояти на колінах,
      – сказав Лукашенко.

      Білоруський президент також вважає, що Росія натякає на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносіїПолітик наголосив, що білоруський народ не піде цим шляхом. Після свого президентства він продовжить відстоювати суверенітет Білорусі.

      Чому між Росією та Білоруссю виникли суперечки про нафту

      • На початку року Росія припинила подачу нафти на нафтопереробні заводи Білорусі, тому що нових контрактів не було. Це протривало лише кілька днів. 
      • Зрештою, за результатами трьох телефонних переговорів Лукашенка з Путіним та Медведєвим сторони таки домовилася про постачання нафти без контракту. Тоді ж Лукашенко доручив забезпечити поставки нафти з альтернативних джерел.
      • Білоруський президент хотів залучити до цього США або Саудівську Аравію, які є чи не найбільшими конкурентами Росії на нафтовому ринку. Втім експерти не виключають, що білоруський лідер вдався до банального шантажу, аби вибороти для своєї держави кращі умови

      • Згодом Лукашенко заявив, що російська сторона не виконує раніше досягнутих домовленостей про ціни на газ для республіки при продажу "Газпрому" білоруської газотранспортної системи.

      • Росія таки відмовила Білорусі в знижках на нафту і газ. Остання змогла домогтися лише того, аби не платити премії постачальникам.

      День святого Валентина: історія виникнення свята 14 лютого
      сьогодні
      14174
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини Росії Нафта Новини Білорусі Олександр Лукашенко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:15 Росія проти Туреччини: чому нова війна у Сирії неминуча
      Богдан Мірошниченко 401
      сьогодні , 16:20 Романтична вечеря на двох: ідея меню на День святого Валентина
      Євген Клопотенко 194
      сьогодні , 13:12 Ціна на нафту WTI рекордно знизилася: які можуть бути наслідки
      Тетяна Панасюк 5199
      сьогодні , 13:53 Скільки коштує обслуговування принтера
      Віктор Терешков 195
      сьогодні , 14:00 Свободу Констянтину Котову!
      Олег Сенцов 129
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук