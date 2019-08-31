Зачем новое правительство собиралось ночью, – объяснение эксперта

Первое заседание нового состава Кабинета Министров, которое состоялось в ночь на 30 августа – процедурно-церемониальное. В этом нет ничего особенного.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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По его словам, в состав нового правительства вошли как настоящие профессионалы, в том числе привлеченные от общественности, такие старые чиновники. А для премьера Алексея Гончарука – это большой кредит доверия.

Назначение Дмитрия Кулебы вице-премьером по вопросам евроинтеграции - это плюс. Зоряны Черненко – активистки из общественной среды – министром здравоохранения – тоже большой позитив. Она имеет западное образование, понимает происходящие процессы. Но немало новых министров пока не понятны. Это может ослабить правительство,

– считает Николай Давидюк.

По словам эксперта, назначение Алексея Гончарука премьер-министром – это, в том числе, кредит доверия лично от президента Зеленского. Но в хорошем результате заинтересованы все.

Кабмин только начал работу, и их не за что критиковать. По мнению Давидюка, из предыдущих заявлений понятно, что, в частности, будет вводиться рынок земли, который действительно нужен. Главное, чтобы этим не воспользовались олигархи или, условно, два китайских фонда.

"Новым чиновникам надо понимать, что переложить вину на кого-то другого они не смогут. Потому что "Слуга народа" имеет монополию не только на большинство в парламенте и правительстве, но и на ответственность. Поэтому в максимально сжаты сроки надо делать все то, что было обещано", – подчеркнул Николай Давидюк.

Кто вошел в новый Кабинет министров? Полный состав нового Кабмина был утвержден в первый день работы Верховной Рады девятого созыва – 29 августа.

Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;

Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова – министр финансов Украины;

Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;

Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;

Анна Новосад – министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;

Вадим Пристайко – министр иностранных дел;

Андрей Загороднюк – министр обороны;

Денис Малюська – министр юстиции.

Новый кабинет министров / инфографика 24 канал