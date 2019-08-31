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      Зачем новое правительство собиралось ночью, – объяснение эксперта

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      Каким будет новое правительство?
      Каким будет новое правительство? / Информатор

      Первое заседание нового состава Кабинета Министров, которое состоялось в ночь на 30 августа – процедурно-церемониальное. В этом нет ничего особенного.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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      По его словам, в состав нового правительства вошли как настоящие профессионалы, в том числе привлеченные от общественности, такие старые чиновники. А для премьера Алексея Гончарука – это большой кредит доверия.

      Назначение Дмитрия Кулебы вице-премьером по вопросам евроинтеграции - это плюс. Зоряны Черненко – активистки из общественной среды – министром здравоохранения – тоже большой позитив. Она имеет западное образование, понимает происходящие процессы. Но немало новых министров пока не понятны. Это может ослабить правительство,
      – считает Николай Давидюк.

      По словам эксперта, назначение Алексея Гончарука премьер-министром – это, в том числе, кредит доверия лично от президента Зеленского. Но в хорошем результате заинтересованы все.

      Кабмин только начал работу, и их не за что критиковать. По мнению Давидюка, из предыдущих заявлений понятно, что, в частности, будет вводиться рынок земли, который действительно нужен. Главное, чтобы этим не воспользовались олигархи или, условно, два китайских фонда.

      "Новым чиновникам надо понимать, что переложить вину на кого-то другого они не смогут. Потому что "Слуга народа" имеет монополию не только на большинство в парламенте и правительстве, но и на ответственность. Поэтому в максимально сжаты сроки надо делать все то, что было обещано", – подчеркнул Николай Давидюк.

      Кто вошел в новый Кабинет министров? Полный состав нового Кабмина был утвержден в первый день работы Верховной Рады девятого созыва – 29 августа.

      • Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
      • Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;
      • Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
      • Оксана Маркарова – министр финансов Украины;
      • Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
      • Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;
      • Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;
      • Анна Новосад – министр образования и науки Украины;
      • Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;
      • Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;
      • Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;
      • Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;
      • Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
      • Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;
      • Вадим Пристайко – министр иностранных дел;
      • Андрей Загороднюк – министр обороны;
      • Денис Малюська – министр юстиции.

      кабмін

      Новый кабинет министров / инфографика 24 канал

       

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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      Новости за 31 августа
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