Зачем новое правительство собиралось ночью, – объяснение эксперта
Первое заседание нового состава Кабинета Министров, которое состоялось в ночь на 30 августа – процедурно-церемониальное. В этом нет ничего особенного.
Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.
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По его словам, в состав нового правительства вошли как настоящие профессионалы, в том числе привлеченные от общественности, такие старые чиновники. А для премьера Алексея Гончарука – это большой кредит доверия.
Назначение Дмитрия Кулебы вице-премьером по вопросам евроинтеграции - это плюс. Зоряны Черненко – активистки из общественной среды – министром здравоохранения – тоже большой позитив. Она имеет западное образование, понимает происходящие процессы. Но немало новых министров пока не понятны. Это может ослабить правительство,
– считает Николай Давидюк.
По словам эксперта, назначение Алексея Гончарука премьер-министром – это, в том числе, кредит доверия лично от президента Зеленского. Но в хорошем результате заинтересованы все.
Кабмин только начал работу, и их не за что критиковать. По мнению Давидюка, из предыдущих заявлений понятно, что, в частности, будет вводиться рынок земли, который действительно нужен. Главное, чтобы этим не воспользовались олигархи или, условно, два китайских фонда.
"Новым чиновникам надо понимать, что переложить вину на кого-то другого они не смогут. Потому что "Слуга народа" имеет монополию не только на большинство в парламенте и правительстве, но и на ответственность. Поэтому в максимально сжаты сроки надо делать все то, что было обещано", – подчеркнул Николай Давидюк.
Кто вошел в новый Кабинет министров? Полный состав нового Кабмина был утвержден в первый день работы Верховной Рады девятого созыва – 29 августа.
- Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины - министр цифровой трансформации;
- Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Оксана Маркарова – министр финансов Украины;
- Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
- Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;
- Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;
- Анна Новосад – министр образования и науки Украины;
- Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;
- Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;
- Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;
- Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;
- Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;
- Вадим Пристайко – министр иностранных дел;
- Андрей Загороднюк – министр обороны;
- Денис Малюська – министр юстиции.
Новый кабинет министров / инфографика 24 канал