Навіщо новий уряд збирався вночі, – пояснення експерта

Перше засідання нового складу Кабінету Міністрів, яке відбулося в ніч на 30 серпня – процедурно-церемоніальне. У цьому немає нічого особливого.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Читайте також: Чи продовжить Гончарук реформи Гройсмана та що про нового прем’єра говорять експерти

За його словами, до складу нового уряду ввійшли, як справжні професіонали, в тому числі залучені від громадськості, такі старі чиновники. А для прем’єра Олексія Гончарука – це великий кредит довіри.

Призначення Дмитра Кулеби віце-прем’єром з питань євроінтеграції – це плюс. Зоряни Черненко – активістки з громадського середовища – міністром охорони здоров’я – теж великий позитив. Вона має західну освіту, розуміє процеси, що відбуваються. Але чимало нових міністрів поки не зрозумілі. Це може ослабити уряд,

– вважає Микола Давидюк.

За словами експерта, призначення Олексія Гончарука прем’єр-міністром – це, в тому числі, кредит довіри особисто від президента Зеленського. Але в гарному результаті зацікавлені всі.

Кабмін тільки почав роботу, і їх немає за що критикувати. На думку Давидюка, з попередніх заяв зрозуміло, що, зокрема, вводитиметься ринок землі, який дійсно потрібен. Головне, щоб цим скористалися олігархи або, умовно, два китайські фонди.

"Новим чиновникам треба розуміти, що перекласти вину на когось іншого вони не зможуть. Тому що "Слуга народу" має монополію не лише на більшість в парламенті і уряді, а й на відповідальність. Тому в максимально зжаті терміни треба робити все те, що було обіцяно", – наголосив Микола Давидюк.

Хто увійшов до нового Кабінету міністрів? Повний склад нового Кабміну був затверджений у перший день роботи Верховної Ради дев’ятого скликання – 29 серпня.

Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;

Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;

Оксана Маркарова – міністр фінансів України;

Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;

Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;

Анна Новосад – міністр освіти і науки України;

Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;

Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;

Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;

Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;

Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;

Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;

Андрій Загороднюк – міністр оборони;

Денис Малюська – міністр юстиції.

Новий кабінет міністрів / інфографіка 24 канал