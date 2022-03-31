Зачистка в Ирепене, россияне отказываются воевать: видеодайджест 35 дня сопротивления
Источник:Минобороны Украины
Минобороны Украины обнародовало видеодайджест 35-го дня сопротивления. Украинские герои защищают родную землю от русских захватчиков.
В Минобороны сообщили, что ориентированные потери врага составляют 17 300 человек. В частности, в одной из российских десантных бригад за день похоронили 200 убитых.
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Тем временем, живые захватчики начали подавать рапорты с просьбой расторгнуть контракт.
Российские варвары в Украине продолжают заниматься мародерством. Также изверги минуют украинские территории минами ПОМ-3 "Медальон".
Украинские герои наносят врагу сокрушительные потери. В частности, в Запорожской области уничтожили 18 оккупантов, танк, 5 БТРов и "Град".
Герои ВСУ уже полностью контролируют Ирпень. Пока там происходит зачистка. Украина – победит.
Смотрите видеодайджест 35 дня сопротивления:
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