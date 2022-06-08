Задача одна – максимизировать финансовые потоки в Украину

Все экономические и бизнес эксперты и лидеры мнений сегодня должны работать над одной целью.

Эта цель – максимизировать финансовую поддержку для Украины во время войны.

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Единственное задание для всех

Нет, не над реформами, не над ссорами по поводу налогов, учетных ставок, нет, не над критикой конкурентов. Либо над своим эго, либо карьерой.