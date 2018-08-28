Задача России – вернуть Донбасс в Украину, но на специфических условиях, – политолог

Сегодня Кремль не знает, что делать с псевдообразованиями на Донбассе, хотя ежегодно выделяет на них огромные деньги из собственного бюджета.

Такое мнение высказал политолог и историк Кость Бондаренко, передает "Главред".

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По его словам, для Кремля образованные на Донбассе так называемые "ДНР" и "ЛНР" давно превратились в "чемодан без ручки".

Как объясняет эксперт, присоединить псевдореспублики на Донбассе Россия не может, а признать независимость – и подавно.

"Каждый год эти образования "съедают" из российского бюджета около 4 миллиардов долларов. Поэтому задача России – вернуть их в Украину, но на специфических условиях. Украина это понимает, поэтому старается как можно дольше затягивать этот процесс", – отметил он.

К слову, за первый год войны, 2014-й, на Донбассе было ликвидировано около 1 тысячи 700 военных из России.