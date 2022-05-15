В обращении за 15 мая Владимир Зеленский отметил, что задача Украины – это статус кандидата в члены Евросоюза, а затем – вступление в Евросоюз по быстрой процедуре.

Важно Россияне заберут зло с собой обратно в Россию, – Зеленский обратился к украинцам

"Каждое государство имеет значение. Каждый голос важен. Не менее важно и иметь максимальное согласие европейских стран усиливать санкции против России", – рассказал президент Украины.

Он добавил, что в ближайшее время будет обращаться в парламент Люксембурга.

Работаем также и над тем, чтобы расширить географию таких специальных выступлений в парламентах на страны Африки и Азии.

– сообщил Владимир Зеленский.

Обращение к участникам Форума в Давосе

23 мая Владимир Зеленский обратится к участникам Форума в Давосе. Известно, что на нем будет обсуждено послевоенное восстановление Украины.

"Делаем все, чтобы по максимуму собрать поддержку мира, и участие в работе Давосского форума – одна из лучших возможностей именно для этого", – добавил Владимир Зеленский.

Последние заявления Владимира Зеленского

Президент Украины обнародовал трогательные фото, как украинцы живут в условиях полномасштабной войны. Все хотят мирного будущего.

Президент Владимир Зеленский 14 мая встретился с сенаторами США. Он подчеркнул, что эта встреча демонстрирует мощь связи между украинским и американским народами.

Российские оккупанты до сих пор пытаются одержать хоть какую-то победу в Украине. Однако украинские защитники мужественно отражают атаки захватчиков. Об этом на своем вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский.

Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет. А еще потеряла почти 27 тысяч солдат, и многие из них – это молодые срочники. Также Россия потеряла более трех тысяч танков, бронированных боевых машин, большое количество обычных военных машин, вертолетов, беспилотников и все свои перспективы как государства. Об этом рассказал президент Украины.

Украинское правительство все еще пытается спасти из Мариуполя и "Азовстали" всех защитников. В настоящее время ведутся очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии.

Смотрите видео: Ночное обращение Зеленского за 15 мая