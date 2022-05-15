У зверненні за 15 травня Володимир Зеленський зазначив, що завдання України – це статус кандидата в члени Євросоюзу, а згодом – вступ до Євросоюзу за швидкою процедурою.

Важливо Росіяни заберуть зло із собою назад у Росію, – Зеленський звернувся до українців

"Кожна держава має значення. Кожен голос важливий. Не менш важливо і мати максимальну згоду європейських країн посилювати санкції проти Росії", – розповів президент України.

Він додав, що найближчим часом буде звертатися до парламенту Люксембургу.

Працюємо також і над тим, щоб розширити географію таких спеціальних виступів у парламентах на країни Африки та Азії,

– повідомив Володимир Зеленський.

Звернення до учасників Форуму в Давосі

Відомо, що 23 травня Володимир Зеленський звернеться до учасників Форуму в Давосі. Відомо, що на ній буде обговорення післявоєнне відновлення України.

"Робимо все, щоб по максимуму зібрати підтримку світу, і участь в роботі Давоського форуму є однією з найкращих можливостей саме для цього", – додав Володимир Зеленський.

Останні заяви Володимира Зеленського

Президент України оприлюднив зворушливі фото, як українці живуть в умовах повномасштабної війни. Усі хочуть мирного майбутнього.

Президент Володимир Зеленський 14 травня провів зустріч із сенаторами США. Він акцентував, що ця зустріч демонструє потужність зв'язку між українським і американським народами.

Російські окупанти досі намагаються вибороти хоч якусь перемогу в Україні. Однак українські захисники мужньо відбивають атаки загарбників. Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський.

Стільки авіації Росія не втрачала у жодній війні за десятки років. А ще втратила майже 27 тисяч солдатів, і багато з них – це молоді строковики. Також Росія втратила понад три тисячі танків, броньованих бойових машин, велику кількість звичайних військових машин, вертольотів, безпілотників та всі свої перспективи як держави. Про це розповів президент України.

Український уряд досі намагається врятувати з Маріуполя та "Азовсталі" усіх захисників. Наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії.

Дивіться відео: Нічне звернення Зеленського за 15 травня