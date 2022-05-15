У зверненні за 15 травня Володимир Зеленський зазначив, що завдання України – це статус кандидата в члени Євросоюзу, а згодом – вступ до Євросоюзу за швидкою процедурою.
Важливо Росіяни заберуть зло із собою назад у Росію, – Зеленський звернувся до українців
"Кожна держава має значення. Кожен голос важливий. Не менш важливо і мати максимальну згоду європейських країн посилювати санкції проти Росії", – розповів президент України.
Він додав, що найближчим часом буде звертатися до парламенту Люксембургу.
Працюємо також і над тим, щоб розширити географію таких спеціальних виступів у парламентах на країни Африки та Азії,
– повідомив Володимир Зеленський.
Звернення до учасників Форуму в Давосі
Відомо, що 23 травня Володимир Зеленський звернеться до учасників Форуму в Давосі. Відомо, що на ній буде обговорення післявоєнне відновлення України.
"Робимо все, щоб по максимуму зібрати підтримку світу, і участь в роботі Давоського форуму є однією з найкращих можливостей саме для цього", – додав Володимир Зеленський.
Останні заяви Володимира Зеленського
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- Стільки авіації Росія не втрачала у жодній війні за десятки років. А ще втратила майже 27 тисяч солдатів, і багато з них – це молоді строковики. Також Росія втратила понад три тисячі танків, броньованих бойових машин, велику кількість звичайних військових машин, вертольотів, безпілотників та всі свої перспективи як держави. Про це розповів президент України.
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Дивіться відео: Нічне звернення Зеленського за 15 травня