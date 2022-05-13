Саме з наших малих перемог президент і почав своє звернення. Адже сьогодні, 13 травня, ЗСУ збили 200-й, ювілейний військовий літак Росії.

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Стільки авіації Росія не втрачала у жодній війні за десятки років. А ще Росія втратила майже 27 тисяч солдатів, і багато з них – це молоді строковики. Росія втратила понад три тисячі танків, броньованих бойових машин, велику кількість звичайних військових машин, вертольотів, безпілотників та всі свої перспективи як держави,

– перерахував президент.

Також він задався риторичним питанням про те, для чого Росії всі ці втрати. Єдиний результат – це хіба, щоб у тимчасово окупованому Генічеську ще трохи постояв пам'ятник Леніну.

Тривалість війни не може передбачити ніхто

За словами президента, ніхто сьогодні не може точно передбачити, як довго триватиме ця війна. Та він запевнив, що роблять все можливе для того, щоб нашу землю вдалось звільнити швидко. Це пріоритет.

Однак це залежить, на жаль, не тільки від наших людей, які й так викладаються по максимуму. Це залежить і від наших партнерів. Від європейських країн, від країн усього вільного світу,

– наголосив Зеленський.

Він також подякував усім, хто працює на посилення санкцій проти Росії й на збільшення оборонної та фінансової підтримки для України. Зеленський зауважив, що для країн Заходу це не просто витрати і ці гроші не про бухгалтерію. Це про майбутнє.

Що ще казав Зеленський у зверненні

Президент Володимир Зеленський у зверненні підсумував, що на 13 травня Збройні Сили України визволили від ворога загалом вже 1 015 населених пунктів. За крайній день звільнених українських сіл чи міст додалося ще 6. Зеленський наголосив, що про інші пам'ятають і їх також звільнять.

Президент звернув увагу й на цинічні та безглузді погрози, які дозволяє собі Росія. Вона розпочала криваву війну проти України та є країною-агресоркою. Та вона ж і має нахабність відверто погрожувати світу тим, що в десятках держав буде голод.

Зеленський розповів про проблему, яка нині хвилює всіх українців – ситуацію з нашими воїнами на "Азовсталі". Українська влада досі намагається врятувати з Маріуполя та "Азовсталі" усіх наших військових. Наразі тривають дуже складні перемовини про наступний етап евакуаційної місії.

Звернення президента за 13 травня: дивіться відео