Про це у своєму свіжому відеозверненні згадав президент Володимир Зеленський, передає 24 канал.

Важливо Близько 25 мільйонів тонн зерна застрягли в Україні: це впливає на ціни в усьому світі

За словами українського лідера, світ уже визнав, що блокада Росією наших портів і ця війна провокують масштабну продовольчу кризу.

Російські посадовці ще й відверто погрожують світу тим, що в десятках держав буде голод. А якими можуть бути наслідки такого голоду? До якої політичної нестабільності й до яких міграційних потоків це призведе? Скільки тоді доведеться витратити, щоб подолати наслідки,

– запитав Зеленський.

Він наголосив, що саме на ці питання потрібно відповідати тим, хто гальмує санкційні пакети проти Росії або намагається відкласти надання допомоги Україні.

"Кожен день війни – це посилення глобальних загроз, це нові можливості Росії провокувати нестабільність в інших регіонах світу, не тільки тут, у Європі. І це нові втрачені життя в Україні: українців, українок, які віддають найдорожче, щоб вільно жити могли всі", – додав президент.

Тому тиску на Росію потрібно значно більше. І Зеленський каже про це дуже відверто і щоденно усім, від кого це залежить.

Росія вбиває світ не лише зброєю

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що російські військові цинічно вивозять з тимчасово окупованих українських територій продовольство. Країна-агресорка намагається нищити увесь світ не лише зброєю, а й продовольчою кризою. Зокрема, українське зерно мали б експортувати до країн Північної Африки, Ближнього Сходу та інших держав.

Денис Шмигаль заявив, що у світі вже зараз відчувають наслідки розв'язаної Росією війни проти України для глобальної продовольчої безпеки. Зокрема, через те, що з 24 лютого судноплавство у Чорному морі зупинено. Наразі у морських портах України заблоковано майже 70 суден. Переважна кількість кораблів – балкери та судна для перевезення генеральних вантажів. Заблоковано 90 мільйонів тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи.