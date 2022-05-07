Продовольча ситуація у світі опинилася в небезпеці через війну Росії проти України. Вже зараз ціни на зерно почали рости, адже Україна не має змоги зосередитися на експорті продукції.

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Зерно в Україні

Як повідомили в ООН, зараз близько 25 мільйонів тонн зерна "застрягли" в Україні. Як повідомив представник Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), це сталося через блокаду росіянами чорноморських портів України. Окрім того, свої корективи вносять проблеми з інфраструктурою, які виникають через обстріли окупантів.

У FAO підкреслили, що глобальний ринок готовий придбати зерно в України, але його просто немає змоги вивезти. Ми є одним із найбільших виробників зерна у світі, тому наші проблеми матимуть вплив на глобальний ринок.

ООН боїться глобальної кризи через війну в Україні та закликає відкрити порти Одеси для того, щоб наші аграрії мали змогу експортувати зерно. Україна є головним постачальником зерна для Африки та країн Близького Сходу, тож неможливість України постачати продукцію на ці ринки може мати катастрофічні глобальні наслідки, серед яких називають і голод.

Також повідомляється, о додаткові проблеми можуть виникнути влітку, коли аграрії збиратимуть врожай. Оскільки Україна була націлена на експорт та не має великих потужностей для зберігання зерна, ситуація може стати критичною. Представники FAO сподіваються, що відкрити "зерновий коридор" та оминути велику кризу таки вдасться. Також повідомляється, що на тлі затримки зерна в Україні ціни на продукцію почали зростати в усьому світі.

Окрім того, потрібно не забувати про крадіжки українського зерна російськими окупантами. За приблизними підрахунками, росіяни вже вкрали приблизно 400 тисяч тонн українського зерна. У поєднанні з блокадою портів це може мати вкрай негативні наслідки, які на собі відчує увесь світ.

Війна Росії проти України: останні новини

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", окупанти продовжують блокувати частину Чорного моря та загрожувати українським містам ракетними обстрілами. Зокрема, 5 ракет було випущено по Миколаївщині, 1 вдалося збити.

Радбез ООН прийняв першу резолюцію щодо війни в Україні. Організація "глибоко стурбована" ситуацією та закликає всіх докласти зусилля до припинення війни.

Російські окупанти знищили Національний музей імені Сковороди. Сталося це внаслідок чергового обстрілу Харкова.

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