Продовольственная ситуация в мире оказалась в опасности из-за войны войны России против Украины. Уже сейчас цены на зерно начали расти, ведь у Украины нет возможности сосредоточиться на экспорте продукции.

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Зерно в Украине

Как сообщили в ООН, сейчас около 25 миллионов тонн зерна "застряли" в Украине. Как сообщил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), это произошло из-за блокады россиянами черноморских портов Украины. Кроме того, свои коррективы вносят проблемы с инфраструктурой, возникающие из-за обстрелов оккупантов.

В FAO подчеркнули, что глобальный рынок готов приобрести зерно у Украины, но его просто нет возможности вывезти. Мы являемся одним из крупнейших производителей зерна в мире, поэтому наши проблемы повлияют на глобальный рынок.

ООН боится глобального кризиса из-за войны в Украине и призывает открыть порты Одессы для того, чтобы наши аграрии могли экспортировать зерно. Украина является главным поставщиком зерна для Африки и стран Ближнего Востока, поэтому невозможность Украины поставлять продукцию на эти рынки может иметь катастрофические глобальные последствия, среди которых называют и голод.

Также сообщается, что дополнительные проблемы могут возникнуть летом, когда аграрии будут собирать урожай. Поскольку Украина нацелена на экспорт и не имеет больших мощностей для хранения зерна, ситуация может стать критической. Представители FAO надеются, что открыть "зерновой коридор" и обойти большой кризис удастся. Также сообщается, что на фоне задержки зерна в Украине цены на продукцию начали расти по всему миру.

Кроме того, нужно не забывать о воровстве украинского зерна российскими оккупантами. По приблизительным подсчетам, россияне уже украли около 400 тысяч тонн украинского зерна. В сочетании с блокадой портов это может иметь очень отрицательные последствия, которые на себе ощутит весь мир.

Война России против Украины: последние новости

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", оккупанты продолжают блокировать часть Черного моря и угрожать украинским городам ракетными обстрелами. В частности, 5 ракет было выпущено по Николаевщине, 1 удалось сбить.

Совбез ООН принял первую резолюцию по войне в Украине. Организация "глубоко озабочена" ситуацией и призывает всех приложить усилия к прекращению войны.

Российские оккупанты уничтожили Национальный музей имени Сковороды. Произошло это в результате очередного обстрела Харькова.

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