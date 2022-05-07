Нововведения будут действовать полгода – то есть до осени 2022 года. Соответствующее решение приняло правительство Швеции.

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Швеция ужесточает контроль на границах

Швеция заявила, что ужесточает пограничный контроль на дорогах, паромных терминалах, в аэропортах и других пунктах въезда в связи с "серьезной угрозой безопасности",

– сообщили власти страны.

Новые правила будут действовать с 11 мая по 11 ноября. В то же время, что именно "серьезная угроза безопасности" людям не объяснили. Только сказали, что ситуация с безопасностью в регионе Европы "чрезвычайно серьезна, а общий уровень террористической угрозы в Швеции остается повышенным".

Глава Минюста Швеции Морган Йоханссон пояснил:

установление пограничного контроля создает условия для выявления и контроля желающих въехать в страну;

это может помочь выявить потенциальных преступников и предотвратить возможные террористические атаки.

Россия пытается расшатать два направления

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказывал, что Россия хотела бы развязать конфликт и на других территориях, кроме Украины.

В частности, государство-агрессор постоянно пытается расшатывать ситуацию на еще 2 направлениях.

в Польше и странах Балтии. К ним добавились еще и Швеция и Финляндия;

второе направление – Балканы, где Москва пытается использовать свое влияние для постоянной дестабилизации ситуации.

Эксперт сказал – если бы России удалось добиться успеха в войне против Украины, то она могла бы соблазниться на агрессию в отношении одной из стран НАТО. Но вопрос в том, хватило бы у Москвы на это ресурсов.

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