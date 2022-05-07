Нововведення діятимуть пів року – тобто до осені 2022 року. Відповідне рішення ухвалив уряд Швеції.

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Швеція посилює контроль на кордонах

Швеція заявила, що посилює прикордонний контроль на дорогах, поромних терміналах, в аеропортах та інших пунктах в'їзду у зв'язку з "серйозною загрозою безпеці",

– повідомила влада країни.

Нові правила діятимуть з 11 травня до 11 листопада. Натомість що саме є "серйозною загрозою безпеці", людям не пояснили. Тільки сказали, що ситуація з безпекою в регіоні Європи є "надзвичайно серйозною, а загальний рівень терористичної загрози у Швеції залишається підвищеним".

Очільник Мін'юсту Швеції Морган Йоханссон пояснив:

встановлення прикордонного контролю створює умови для виявлення і контролю тих, хто бажає в'їхати в країну;

це може допомогти виявити потенційних злочинців і запобігти можливим терористичним атакам.

Росія намагається розхитати два напрямки

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповідав у квітні, що Росія хотіла б розв'язати конфлікт й на інших територіях, крім України.

Зокрема, держава-агресорка постійно намагається розхитувати ситуацію на ще 2 напрямках:

у Польщі й країнах Балтії. До них додалися ще й Швеція і Фінляндія;

другий напрямок – Балкани, де Москва намагається використовувати свій вплив для постійної дестабілізації ситуації.

Експерт сказав, – якби Росії таки вдалося досягти успіху у війні проти України, то вона могла б спокуситися на агресію щодо однієї з країн НАТО. Та питання в тому, чи вистачило б у Москви на це ресурсів.

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