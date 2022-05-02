Росіяни продовжують порушувати міжнародні правила та демонструвати невміння виконувати дотримуватися загальноприйнятих норм. Агресор завжди чинить провокації та вивчає реакцію на свої вчинки.

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Порушення повітряного простору та виклик послів

Російський літак АН-30 порушив повітряний простір Данії та Швеції. 29 квітня від спочатку увійшов у повітряний простір Данії. Сталося це у східному напрямку від острова Борнхольм. За деякий час літак здійснив порушення повітряного простору Швеції у південному напрямку від провінції Блекінге.

Як повідомив очільник МЗС Данії Йеппе Кофод, він викликав російського посла для надання пояснень інциденту.

Російського посла завтра викликають у міністерство закордонних справ. Ще одне порушення Росією повітряного простору Данії. Це абсолютно неприйнятно і вкрай тривожно у нинішній ситуації,

– написав він у твітері.

МЗС Швеції вирішило підтримати колег та також викликати російського посла у Стокгольм.

Росія проти світу: останні новини

Фінляндія хоче захиститися від можливого нападу Росії не лише вступом у НАТО, а й високим парканом. Наразі невідомо, якою буде його висота та протяжність, але цього проєкту розпочнеться вже найближчим часом.

Сполучені Штати Америки та Велика Британія відреагували на погрози росіян Фінляндії та Швеції щодо вступу цих країн до НАТО. Вони надали їм гарантії безпеки до того моменту, як вони стануть повноправними членами Альянсу.

The Times повідомляє, що російські окупанти вирішили затіяти збройну агресію проти ще однієї країни. Під ударом росіян може опинитися Молдова.

Росія може отримати таке жадане, омріяне та довгоочікуване протистояння з армією Сполучених Штатів Америки. У Конгрес вже внесено резолюцію, яка передбачає використання американських військових на території України. Якщо США її приймуть, то росіянам буде вкрай несолодко у разі використання хімічної, ядерної чи біологічної зброї.

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