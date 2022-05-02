У Фінляндії побоюються гібридної війни
У фінській прикордонній службі розповіли, що наразі триває підготовчий аналіз. Повідомляється, що керівництво держави повинне прийняти рішення про будівництво паркану.
До речі Фінляндія готується до припинення постачання газу з Росії і обіцяє жорсткіші санкції
Влада Фінляндії вирішила побудувати паркани на кордонах з Росією "в зонах підвищеного ризику". Йдеться про прикордонні переходи та прилеглі до них території.
Загалом протяжність кордону Фінляндії та Росії складає 1 343 кілометри. Фінські прикордонники не уточнили, якою буде протяжність огорожі на кордоні з росіянами.
У фінському міністерстві внутрішніх справ заявили, що підготовка до будівництва прикордонних загороджень є частиною оперативної готовності Фінляндії.
У Фінляндії хочуть підготуватися до ситуації, коли Росія направлятиме "біженців" до фінського кордону, ведучи гібридну війну. Щось схоже відбувалося на кордоні Польщі та Білорусі, коли так звані "біженці" намагалися прорвати польський кордон.
Фінляндія намагається вберегтися від агресії Росії
- Військова агресія Росії проти України змусила Фінляндію і Швецію переглянути свою політику військового нейтралітету.
- Через це у Гельсінкі та Стокгольмі вирішили розпочати курс у НАТО. Фінляндія планує ухвалити заявку на вступ до НАТО протягом найближчих тижнів. Швеція готова подати заявку на вступ до Альянсу вже влітку 2022 року. Обидві країни хочуть подати спільну заявку.
- У Росії офіційно пригрозили обом країнам. У Фінляндії усвідомлюють ризики та вважають, що Росія може створювати нові війська на східному кордоні.
- За інформацією ЗМІ, США та Велика Британія готові надати Швеції гарантії безпеки під час процесу вступу в НАТО.
- В Альянсі також заявили, що готові вжити тимчасові заходи, поки Швеція і Фінляндія не стануть офіційними членами альянсу.
- Намірам Швеції та Фінляндії хочу перешкодити у Хорватії. Президент Хорватії Зоран Міланович погрожує заблокувати вступ цих країн до Альянсу.
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