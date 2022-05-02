В Финляндии опасаются гибридной войны
В финской пограничной службе рассказали, что сейчас идет подготовительный анализ. Сообщается, что руководство государства должно принять решение о строительстве забора.
Кстати Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России и обещает более жесткие санкции.
Власти Финляндии решили построить заборы на границах с Россией "в зонах повышенного риска". Речь идет о пограничных переходах и прилегающих к ним территориях.
В общей сложности протяженность границы Финляндии и России составляет 1 343 километра. Финские пограничники не уточнили, какой будет протяженность забора на границе с россиянами.
В финском министерстве внутренних дел заявили, что подготовка к строительству пограничных ограждений является частью оперативной готовности Финляндии.
В Финляндии хотят подготовиться к ситуации, когда Россия будет направлять "беженцев" на финскую границу, ведя гибридную войну. Что-то похожее происходило на границе Польши и Беларуси, когда так называемые беженцы пытались прорвать польскую границу.
Финляндия пытается уберечься от агрессии России
- Военная агрессия России против Украины вынудила Финляндию и Швецию пересмотреть свою политику военного нейтралитета.
- Поэтому в Хельсинки и Стокгольме решили начать курс в НАТО. Финляндия планирует принять заявку на вступление в НАТО в ближайшие недели. Швеция готова подать заявку на вступление в Альянс уже летом 2022 года. Обе страны хотят подать общую заявку.
- В России официально пригрозили обеим странам. В Финляндии отдают себе отчет в рисках и считают, что Россия может создавать новые войска на восточной границе.
- По информации СМИ, США и Великобритания готовы предоставить Швеции гарантии безопасности при вступлении в НАТО.
- В Альянсе также заявили, что готовы принять временные меры, пока Швеция и Финляндия не станут официальными членами альянса.
- Намерениям Швеции и Финляндии хотят помешать в Хорватии. Президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил заблокировать вступление этих стран в Альянс.
Тема – Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО уже летом – смотрите видео