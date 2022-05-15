Зворушливі світлини від іноземних фотографів президент оприлюднив у своєму інстаграмі. На них – уся трагедія війни: прощання з коханими та рідними, життя біженців, евакуація мирних громадян.

Важливо Росія вважає реальною свою капітуляцію, – екскомандувач армії США

Ці люди хотіли спокійно собі жити, створювати сім’ї, тішитися від кожного моменту. Але російські окупанти вирішили їх "асвабадіть" від нормального та мирного життя. Тепер за нього доводиться воювати.

Ми виборюємо свободу для нашої держави. Ми виборюємо щасливе та мирне майбутнє для мільйонів українських родин, – написав Володимир Зеленський.

Зворушливі фотографії українців під час війни від іноземних фотографів

Коли закінчиться війна

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк оприлюднив просту формулу, яка допоможе Україні завершити війну з Росією вже до кінця цього року. Адже ніхто не зацікавлений у затяжній війні. Для того, щоб все закінчити, як вважає Подоляк, необхідне нафтове ембарго від країн ЄС для Росії, а також багато допомоги зброєю – танки, літаки та артилерія.

Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році,

– наголосив Михайло Подоляк.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що перелом у війні на користь України може статися вже у серпні. Однак більшість битв все одно триватимуть – вони завершаться ближче до кінця року.

Буданов вірить, що Україна зможе повернути усі свої території, включно з тимчасово окупованими Донбасом та Кримом. Українська розвідка ретельно вивчає ворога і детально знає усі їхні плани.

Крім того, міністр оборони Олексій Резінков нещодавно наголосив, що на Україну чекають приблизно кілька складних тижнів. Зараз потрібно триматися та накопичити західну зброю, щоб врівноважити усі сили.

"Скільки їх буде – точно не скаже ніхто. У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора. Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили та забезпечить злам на користь України, мине час", – розповів Олексій Резніков.

Тим часом – на Ізюмському напрямку ЗСУ перейшли у контрнаступ: дивіться відео