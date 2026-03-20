"Дрон-дил" и мирные переговоры: Зеленский назвал ключевые задачи украинской делегации в США
- Задача украинской переговорной команды в США – определить параметры трехсторонней встречи для завершения войны и подготовить необходимые документы.
- Будет обсуждаться программа PURL для покупки ракет Patriot и стратегическая инициатива "дрон-дел".
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые цели переговорной группы, которая отправляется в США. Главная задача – определить параметры трехсторонней встречи для завершения войны в Украине и подготовить все необходимые документы.
Всего определено несколько задач. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Какие задачи получила украинская команда для работы в США?
Глава государства заявил, что основная задача команды – определить четкие параметры трехсторонней встречи по завершению войны в Украине и подготовить все необходимые документы для переговоров. Кроме этого, переговорная группа работает над программой PURL, через которую осуществляется покупка ракет для систем Patriot.
Украина также будет обсуждать с США стратегическую инициативу "дрон-дел" (drone deal), что предусматривает производство и применение морских и дальнобойных беспилотников, совместный обмен боевым опытом и проведение тренировок.
Зеленский подчеркнул, что эти шаги важны для укрепления обороноспособности Украины и координации действий с партнерами в сфере безопасности.
Мирные переговоры: последние новости
Представитель Кремля Песков заявил, что Россия не планирует участвовать в мирных переговорах в США 21 марта. Переговоры состоятся в двустороннем формате между Украиной и США.
Владимир Зеленский объяснил, что в США поехала только политическая группа из украинской делегации. Это произошло потому, что военная подгруппа согласовала все вопросы на прошлом раунде.
Украинский лидер подчеркнул важность определения даты мирных переговоров и продолжения диалога с США. Он подчеркнул, что смягчение санкций США в отношении российской нефти является риском для Украины.