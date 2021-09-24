Такое заявление сделал Константин Бычек, заместитель начальника следственного управления КГБ. Он выступил в эфире государственного телеканала "Беларусь 1".

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Нападение на дом Гайдукевича

Бычек отметил, что задержанный также занимался подготовкой убийства "руководителей высокого ранга". Следствие вышло на него в ходе расследования покушения на Гайдукевича. По информации КГБ, Виталий Войтехович с семьей якобы бросили в дом 3 бутылки с зажигательной смесью в Семково. Их обвинили в том, что они работали на "иностранных заказчиков за хорошие деньги".



Задержание Войтеховичей​ / Скриншот из видео

Задание от "Олега из Украины"

Впоследствии в Жировичах задержали Сергея Соколова, который якобы должен был завершить то, что не удалось Войтеховичам. Белорусские СМИ называют его "бывшим военным и силовиком". Мужчина утверждает, что все началось со встречи с "Олегом из Украины" в марте 2021 года.

Он меня попросил у Семково, дал адрес. Говорит: "Посмотри такой вот дом. Посмотри, можно ли сделать там, ну, какую-нибудь диверсу, допустим",

– рассказал задержанный.

И заверил, что киевлянин поручил ему обустроить в Беларуси 2 схрона с боеприпасами, взрывчаткой и огнестрельным оружием. Приобрести все это нужно было в даркнете. По данным КГБ, Соколов всегда имел при себе пистолет, чтобы "дать отпор в случае задержания".

Обратите внимание! Против Соколова уже открыли уголовное производство по статье об акте терроризма. При этом, в КГБ допустили, что дело могут переквалифицировать.