Так заяву зробив Костянтин Бичек, заступник начальника слідчого управління КДБ . Він виступив в ефірі державного телеканалу "Білорусь 1".

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Напад на дім Гайдукевеча

Бичек зазначив, що затриманий також займався підготовкою вбивства "керівників високого рангу". Слідство вийшло на нього у ході розслідування замаху на Гайдукевича. За інформацією КДБ, Віталій Войтехович з сім'єю нібито кинули у будинок 3 пляшки із запальною сумішшю у Семково. Їх звинуватили в тому, що вони працювали на "іноземних замовників за хороші гроші"



Затримання Войтеховичів​ / Скриншот з відео

Завдання від "Олега з України"

Згодом у Жировичах затримали Сергія Соколова, який начебто мав завершити те, що не вдалося Войтеховичам. Білоруські ЗМІ називають його "колишнім військовим та силовиком". Чоловік стверджує, що все почалося із зустрічі з "Олегом з України" у березні 2021 року.

Він мене попросив у Семково, дав адресу. Каже: "Подивися такий от будинок. Подивися, чи можна зробити там, ну, якусь диверсі, допустимо",

– розповів затриманий.

Й запеанив, що киянин доручив його облаштувати у Білорусі 2 схрона з боєприпасами, вибухівкою і вогнепальною зброєю. Придбати все це потрібно було у даркнеті. За даними КДБ, Соколов завжди мав при собі пістолет, аби "дати відсіч у випадку затримання".

Зверніть увагу! Проти Соколова вже відкрили кримінальне провадження за статтню про акт тероризму. При цьому, у КДБ допустили, що справу можуть перекваліфікувати.