Об этом 10 марта сообщили в Офисе Генерального прокурора

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Задержаны за госизмену

По данным следствия, с 27 февраля по 5 марта 2022 граждане Украины с помощью мессенджера передавали представителю враждебного государства информацию о расположении военной техники Вооруженных Сил Украины в городе Северодонецк и фотографии карт с координатами. Мужчины отдавали себе отчет, что эти сведения будут использованы представителями НВФ "ЛНР" и военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации для проведения подрывной деятельности против Украины.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.