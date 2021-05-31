Мужчин задержали в понедельник, 31 мая. Правоохранительные органы уже вручили политикам подозрение. Им инкриминируется незаконное обогащение.

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Говорится о незаконном получении денег из-за дела "Кумтор". Ранее из-за этой схемы уже задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова.

Кого еще поймали на коррупции

Также правоохранительные органы допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Комитет национальной безопасности Кыргызстана провел допрос бывших депутатов парламента Турсунтая Салимова и Сергея Ибрагимова.

Справка. Кумтор – карьер по добыче золотоносных руд, разрабатывающий одноименное уникальное месторождение золота в Кыргызстане.

Что известно о схеме с золотом