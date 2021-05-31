Мужчин задержали в понедельник, 31 мая. Правоохранительные органы уже вручили политикам подозрение. Им инкриминируется незаконное обогащение.
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Говорится о незаконном получении денег из-за дела "Кумтор". Ранее из-за этой схемы уже задержали экс-премьер-министра Омурбека Бабанова.
Кого еще поймали на коррупции
Также правоохранительные органы допросили экс-премьер-министра Темира Сариева. Комитет национальной безопасности Кыргызстана провел допрос бывших депутатов парламента Турсунтая Салимова и Сергея Ибрагимова.
Что известно о схеме с золотом
- 15 мая в офисах корпорации "Кумтор Голд Компани" провели обыски. Они состоялись в рамках уголовного дела, которое возбудили по факту коррупции.
- Глава Государственного комитета национальной безопасности Камчибек Ташиев сообщил, что есть 4 уголовных дела, связанных с рудником "Кумтор".
- В компании назначили нового руководителя. Им стал Тенгиз Болтурук.