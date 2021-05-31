Чоловіків затримали у понеділок, 31 травня. Правоохоронні органи вже вручили політикам підозру. Їм інкримінується незаконне збагачення.

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Мовиться пронезаконне отримання грошей через справу "Кумтор". Раніше через цю схему вже затримали експрем'єр-міністра Омурбека Бабанова.

Кого ще впіймали на корупції

Також правоохоронні органи допитали експрем'єр-міністра Темира Сарієва. Комітет національної безпеки Киргизтану провів допит колишніх депутатів парламенту Турсунтая Салімова і Сергія Ібрагімова.

Довідка. Кумтор – кар'єр з видобування золотоносних руд, що розробляє однойменне унікальне родовище золота у Киргизстані.

Що відомо про схему із золотом