Чоловіків затримали у понеділок, 31 травня. Правоохоронні органи вже вручили політикам підозру. Їм інкримінується незаконне збагачення.
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Мовиться пронезаконне отримання грошей через справу "Кумтор". Раніше через цю схему вже затримали експрем'єр-міністра Омурбека Бабанова.
Кого ще впіймали на корупції
Також правоохоронні органи допитали експрем'єр-міністра Темира Сарієва. Комітет національної безпеки Киргизтану провів допит колишніх депутатів парламенту Турсунтая Салімова і Сергія Ібрагімова.
Що відомо про схему із золотом
- 15 травня в офісах корпорації "Кумтор Голд Компані" провели обшуки. Вони відбулись у рамках кримінальної справи, яку порушили за фактом корупції.
- Глава Державного комітету національної безпеки Камчибек Ташиєв повідомив, що є 4 кримінальні справи, пов'язаних з рудником "Кумтор".
- У компанії призначили нового керівника. Ним став Тенгіз Болтурук.