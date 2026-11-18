Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Что известно о сотрудничестве с врагом?

По данным следствия, в июле 2022 года мужчина добровольно занял должность младшего инспектора в незаконном правоохранительном органе, который российские оккупационные власти создали на базе Дарьевской исправительной колонии № 10 в Херсонском районе.

Он выполнял служебные обязанности и обеспечивал работу учреждения, подконтрольного оккупационной администрации.

После освобождения правобережья Херсонской области в феврале 2023 года мужчина был мобилизован в ВСУ. Впоследствии он получил ранение, а с марта 2023 года проходил службу в одном из районных ТЦК и СП Одесской области.

Прокурорам удалось доказать вину военнослужащего в коллаборационистской деятельности по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы. Также мужчине запретили занимать определенные должности в течение 14 лет, лишили специального звания "прапорщик внутренней службы" и постановили конфисковать его имущество.

Напомним, ранее в Херсонской области СБУ разоблачила бывших сотрудников правоохранительных органов, которые во время временной оккупации региона перешли на сторону врага и начали работать в незаконных структурах, созданных россиянами.