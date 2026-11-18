Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Що відомо про співпрацю з ворогом?

За даними слідства, у липні 2022 року чоловік добровільно обійняв посаду молодшого інспектора в незаконному правоохоронному органі, який російська окупаційна влада створила на базі Дар'ївської виправної колонії №10 у Херсонському районі.

Він виконував службові обов'язки та забезпечував роботу установи, підконтрольної окупаційній адміністрації.

Після звільнення правобережжя Херсонщини, у лютому 2023 року, чоловік мобілізувався до ЗСУ. Згодом він зазнав поранення, а з березня 2024 року проходив службу в одному з районних ТЦК та СП Одеської області.

Прокурорам вдалося довести вину військовослужбовця у колабораційній діяльності за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

Суд призначив йому 12 років позбавлення волі. Також чоловікові заборонили обіймати певні посади протягом 14 років, позбавили спеціального звання "прапорщик внутрішньої служби" та постановили конфіскувати його майно.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині СБУ викрила колишніх правоохоронців, які під час тимчасової окупації регіону перейшли на бік ворога та почали працювати в незаконних структурах, створених росіянами.