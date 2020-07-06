Задержание 17 украинцев в Афинах: одной студентке разрешили въезд
Одна из 17 украинцев, задержанных в афинском аэропорту, уже может свободно передвигаться по Греции. Речь идет об Анне Валевской, которая ехала в Париж на обучение транзитом.
Однако Греция – не ее конечный пункт, девушка должна была в дальнейшем лететь дво Францию. Впрочем, здесь могут снова возникнуть проблемы: представители французской полиции сказали, что без долгосрочной визы ее не пустят, написала на своей фейсбук-сторанице Анна Валевская.
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Что позволила греческая сторона
Девушку впустили в Грецию и поставили штамп в паспорте о въезде. Теперь Анна может на законных основаниях оставаться в Греции до 90 дней. При себе подтверждающие документы, она имела студенческий билет магистерской программы университета в ЕС, расписание занятий, а также скан контракта на оплату.
Она отмечает: ездила по модульной программе, которая не требует постоянного проживания в конкретной стране.
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Девушка поблагодарила министерство иностранных дел за помощь в решении вопроса и в частности предоставленного адваката.
Напоследок отметила, что надеется, что такая резонансная ситуация поможет другим путешественникам принимать правильные решения.
Задержания 17 украинцев в Афинах: главное
- Вечером 4 июля украинцы прибыли в аэропорт Афин двумя рейсами лоукостеров Wizzair и Ryanair.
- После прибытия в аэропорт во время паспортного контроля 17 гражданам Украины отказали во въезде в страну и задержали. Среди них – 15 взрослых и двое детей.
- Людей отправили ночевать в полицейский участок, где разместили в камерах, которые не имели элементарных условий для комфорта. У них забрали багаж.
- Украинцы жаловались на то, что не имели ни еды, ни питья, просто спали на деревянных двухъярусных кроватях.
- Украинские дипломаты в Греции объяснили задержанным, что их не захотели впускать в Грецию из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.
- Задержанные украинцы имели действительные отрицательные тесты на коронавирус, которые и предъявили украинским пограничникам.
- Консулы сотрудничают с греческой стороной, чтобы всем задержанным не поставили депортацию.
- Забрать всех украинцев домой планируют рейсами 7 июля.