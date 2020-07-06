Одна из 17 украинцев, задержанных в афинском аэропорту, уже может свободно передвигаться по Греции. Речь идет об Анне Валевской, которая ехала в Париж на обучение транзитом.

Однако Греция – не ее конечный пункт, девушка должна была в дальнейшем лететь дво Францию. Впрочем, здесь могут снова возникнуть проблемы: представители французской полиции сказали, что без долгосрочной визы ее не пустят, написала на своей фейсбук-сторанице Анна Валевская.

Советуем прочитать Друзей пустили, а мы как в тюрьме: что говорят украинцы, застрявшие в Афинах

Что позволила греческая сторона

Девушку впустили в Грецию и поставили штамп в паспорте о въезде. Теперь Анна может на законных основаниях оставаться в Греции до 90 дней. При себе подтверждающие документы, она имела студенческий билет магистерской программы университета в ЕС, расписание занятий, а также скан контракта на оплату.

Она отмечает: ездила по модульной программе, которая не требует постоянного проживания в конкретной стране.

Узнайте Когда задержанные в Греции украинцы смогут вернуться домой

Девушка поблагодарила министерство иностранных дел за помощь в решении вопроса и в частности предоставленного адваката.

Напоследок отметила, что надеется, что такая резонансная ситуация поможет другим путешественникам принимать правильные решения.

Задержания 17 украинцев в Афинах: главное