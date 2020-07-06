Одна із 17 українців, затриманих в афінському аеропорту, вже може вільно пересуватися Грецією. Йдеться про Анну Валевську, яка їхала до Парижа на навчання транзитом.

Однак Греція – не її кінцевий пункт, дівчина мала надалі летіти до Франції. Втім, тут можуть знову виникнути проблеми: представники французької поліції сказали, що без довгострокової візи її не впустять, написала на своїй фейсбук-сторінуці Анна Валевська.

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Що дозволила грецька сторона

Дівчину впустили до Греції і поставили штамп у паспорті про в'їзд. Тепер Анна може на законних підставах залишатися в Греції до 90 днів. При собі як підтверджувальні документи, вона мала студентський квиток магістерської програми університету в ЄС, розклад занять, а також скан контракту на оплату.

Вона зазначає: їздила за модульною програмою, яка не вимагає постійного проживання в конкретній країні.

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Дівчина подякувала міністерству закордонних справ за допомогу у вирішенні питання та зокрема наданому адвакату.

Наостанок зазначила, що має надію, що така резонансна ситуація допоможе іншим мандрівникам приймати правильні рішення.

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