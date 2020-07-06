Затриманння 17 українців у Афінах: одній студентці дозволили в'їзд
Одна із 17 українців, затриманих в афінському аеропорту, вже може вільно пересуватися Грецією. Йдеться про Анну Валевську, яка їхала до Парижа на навчання транзитом.
Однак Греція – не її кінцевий пункт, дівчина мала надалі летіти до Франції. Втім, тут можуть знову виникнути проблеми: представники французької поліції сказали, що без довгострокової візи її не впустять, написала на своїй фейсбук-сторінуці Анна Валевська.
Радимо прочитати Друзів пустили, а ми як у в'язниці: що кажуть українці, які застрягли в Афінах
Що дозволила грецька сторона
Дівчину впустили до Греції і поставили штамп у паспорті про в'їзд. Тепер Анна може на законних підставах залишатися в Греції до 90 днів. При собі як підтверджувальні документи, вона мала студентський квиток магістерської програми університету в ЄС, розклад занять, а також скан контракту на оплату.
Вона зазначає: їздила за модульною програмою, яка не вимагає постійного проживання в конкретній країні.
Дізнайтеся Коли затримані в Греції українці зможуть повернутися додому
Дівчина подякувала міністерству закордонних справ за допомогу у вирішенні питання та зокрема наданому адвакату.
Наостанок зазначила, що має надію, що така резонансна ситуація допоможе іншим мандрівникам приймати правильні рішення.
Затримання 17 українців в Афінах: головне
- Увечері 4 липня українці прибули до аеропорту Афін двома рейсами лоукостерів Wizzair та Ryanair.
- Після прибуття в аеропорт під час паспортного контролю 17 громадянам України відмовили у в'їзді в країну та затримали. Серед них – 15 дорослих і двоє дітей.
- Людей відправили ночувати у поліцейський відділок, де розмістили в камерах, які не мали елементарних умов для комфорту. В них забрали багаж.
- Українці скаржилися на те, що не мали ні їжі, ні питва, спали просто на дерев'яних двоярусних ліжках.
- Українські дипломати в Греції пояснили затриманим, що їх не захотіли впускати до Греції через заборону на в'їзд до ЄС громадянам третіх країн.
- Затримані українці мали дійсні негативні тести на коронавірус, які і пред'явили українським прикордонникам.
- Консули співпрацюють із грецькою стороною, аби усім затриманим не поставили депортацію.
- Забрати усіх українців додому планують рейсами 7 липня.