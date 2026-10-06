Столкновения из-за застройки на Теремках: в Киеве задержали активиста, его могли избить силовики

В Киеве правоохранители задержали 24-летнего ветерана и активиста Любомира Дмитришина по подозрению в организации столкновений с полицией во время протеста против вырубки деревьев в парке на Теремках. Мужчине инкриминируют хулиганство с сопротивлением сотрудникам полиции, тогда как его защитники заявили о применении силы со стороны силовиков во время обыска и грубых процедурных нарушениях.

Об этом сообщила, в частности, полиция Киева.

Какие данные предоставили правоохранители?

Задержанный 24-летний уроженец Луцка организовывал и координировал действия участников во время конфликта с правоохранителями.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти.

По данным правоохранителей, во время противостояния участники митинга применяли пиротехнику, толкали полицейских и наносили им телесные повреждения. В результате этих действий получила травму сотрудница полиции, что и стало основанием для проведения обысков и задержаний активистов.

Адвокаты заявили о силовом задержании и изъятии имущества

В то же время в юридической компании "Миллер" сообщили, что силовики задержали ветерана без объяснения оснований и с применением необоснованной физической силы.

Адвокаты подчеркивают, что во время обысков следователи не предъявили документов, подтверждающих их полномочия, а также допустили ошибки в постановлении суда.

Кроме того, правоохранители изъяли личную технику супруги активиста, которая не имела отношения к протестам, и не обеспечили непрерывную видеофиксацию следственных действий.

В связи с причинением Любомиру Дмитришину телесных повреждений защита инициирует уголовное производство по статье 365 Уголовного кодекса Украины о превышении служебных полномочий сотрудниками полиции.

Защитники уже направили ходатайство в суд для проверки законности действий правоохранителей. Они подчеркивают, что участие в протесте не лишает человека законных прав, а государство – обязанность соблюдать процессуальные нормы.

Что предшествовало задержанию активистов?

Напомним, ранее мы писали, что 27 сентября в Теремковском парке произошла стычка между местными жителями и правоохранителями из-за планов прокладки тепломагистрали через зеленую зону. Участники акции выступали против вырубки деревьев и предлагали альтернативный маршрут прокладки коммуникаций.

В ходе тех событий также пострадала одна из участниц протеста, Ульяна Джурляк. В настоящее время по данному факту правоохранительные органы ведут отдельное досудебное расследование по статье об умышленном нанесении легких телесных повреждений.